A todo el mundo le ha ocurrido al menos una vez en la vida quemar ollas mientras cocinaba algún alimento. Normalmente esto ocurre por la poca cantidad de agua que hay dentro de las ollas o por la llama muy alta. También es muy frustrante para los aficionados a la cocina encontrar sus ollas ennegrecidas e incrustadas, pero por fin hay una solución definitiva.

Afortunadamente, con unos sencillos productos naturales que seguro encontrará en su casa, podrá limpiarlas y dejarlas como nuevas de nuevo. De esta forma no sólo evitarás utilizar productos químicos y altamente tóxicos, sino que sobre todo, en tu pequeña medida, salvaguardarás el ecosistema al utilizar productos naturales y evitar así una mayor contaminación. A veces te distraes con mil compromisos, una vida agitada, trabajo y mucho más, pero se complica aún más si sucede lo impensable al cocinar. La catástrofe es la olla quemada que casi parece que hay que tirar, no desesperes puedes limpiarla con estos remedios naturales. Hasta las ollas más quemadas, que como única solución tienen el cubo de la basura, volverán a brillar como nunca. Como sabes, las abuelas siempre han confiado en los remedios naturales, que son mucho más eficaces que muchos productos que se venden en el mercado a precios desorbitados. Es importante que prestes atención a tu salud; no tienes ni idea de lo perjudicial que es para tu salud y la de tu familia comer alimentos de ollas quemadas. Puede que no lo sepas, pero la comida quemada es mala para la salud.

Durante la cocción, se liberan una serie de sustancias nocivas que, al entrar en contacto con el organismo, pueden causar molestias considerables, hasta llegar a la intoxicación alimentaria. El procedimiento es realmente sencillo: vierta una capa generosa de bicarbonato de sodio en la sartén y frote enérgicamente medio limón para que el limón y el bicarbonato actúen juntos y creen una pasta espumosa que servirá para desglasar la sartén.

Vierte ahora un vaso de vinagre de vino y déjalo reposar durante 10 minutos, transcurridos los cuales puedes proceder a llenar la olla con agua. Lleva la olla a ebullición, deja que se enfríe y, por último, aclara la olla como de costumbre. No tires las ollas quemadas: ¡aquí tienes todos los consejos que necesitas!