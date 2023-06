Cuando llueve mucho, se acumula aire húmedo en la casa, que luego es difícil de eliminar. Lo mismo ocurre cuando hace mucho calor en verano y vivimos en una zona costera. El agua del mar se evapora y se estanca en el aire, por lo que no siempre es fácil respirar. Lo mismo les ocurre a quienes viven en el campo, donde hay muchos árboles y vegetación. Los árboles exudan vapor de agua y el aire empieza a volverse más pesado. Veamos cómo eliminar la humedad que entra en casa. Algunas personas, para deshacerse de la humedad en sus casas cuando hace calor, intentan bajar la temperatura. Para ello, encienden el aire acondicionado. Si bien es cierto que el aire se enfría, no lo es menos que se vuelve menos húmedo. De hecho, la humedad no es tanto una cuestión de temperatura, sino que depende de la concentración de vapor de agua en el aire. Para que podamos respirar bien, ésta no debe superar un determinado porcentaje. Normalmente, se indica el 50% como cantidad de humedad en el aire. Pero veamos cómo eliminar la humedad en casa de forma gratuita.

El truco de la botella para eliminar la humedad de tu casa: solo necesitas un punzón y un envase Para eliminar la humedad se puede utilizar un deshumidificador, que no deja de ser un aparato eléctrico. Además de consumir electricidad, lo que no es precisamente rentable, también hay que prever la compra de uno. Ahora, un deshumidificador cuesta una media de 120 euros. Por supuesto, una vez encendido, el aire empieza a autorregularse y la humedad empieza a disminuir. Sin embargo, no siempre es posible comprar un deshumidificador. He aquí lo que hay que hacer en tales casos. La forma más fácil de eliminar la humedad del aire de su casa es cambiar el aire, así que abra las ventanas. Este cambio es necesario no sólo para eliminar la humedad, sino también para aportar oxígeno. Basta con abrir las ventanas tres veces al día durante unos minutos para evitar que la humedad se convierta en moho en las paredes de la casa. Sin embargo, este sencillo truco no siempre funciona, sobre todo cuando hay poca presión y la humedad se estanca en el aire, tanto dentro de la casa como fuera. En este caso, hay que recurrir a un remedio sencillo. En la despensa tenemos sal gorda, que por su propia naturaleza atrae naturalmente la humedad. Nos damos cuenta de ello cuando dejamos el tarro de sal abierto durante unas horas y comprobamos que se ha coagulado. Así que cogemos un recipiente, también podemos cortar una botella de agua de plástico por la mitad, y lo llenamos de sal gorda. Podemos preparar dos o tres recipientes para deshumidificar. La planta de Ikea que absorbe la humedad del baño y el cuarto de la lavadora: cuesta menos 2 euros Pongámoslos en la habitación donde deseemos reducir la cantidad de humedad del aire. Dejemos que reaccionen de forma que puedan absorber el vapor de agua del aire. La sal actúa continuamente como deshumidificador, pero también llega a un límite cuando la encontramos un poco húmeda y rezumando agua. Esto es lo que le ocurre, por ejemplo, a la famosa lámpara de sal rosa. En este caso no hay que tirarla. Basta con ponerla en la bandeja del horno y dejarla unos minutos a 100 grados para que vuelva a estar seca. Inmediatamente después estará lista para deshumidificar de nuevo la habitación. Un sistema casi gratuito que nos ayuda en esos días tan húmedos. También hay plantas que ayudan a eliminar la humedad de la casa.