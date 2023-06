No todo el mundo lo sabe, pero hay un detergente que, si se usa a menudo en la lavadora, puede estropearla de verdad: ¡muchos cometen este grave error! Aunque este detergente es específico para la lavadora, a la larga podría dañarla gravemente, incluso de forma irreparable.

La lavadora es uno de esos electrodomésticos que todos tenemos en casa, es prácticamente imprescindible. Piensa en cómo sería tu vida si tuvieras que lavar la ropa a mano o llevarla a la lavandería. Ambas opciones son realmente poco prácticas. Dado que la lavadora es tan importante en el hogar, siempre es mejor mantenerla correctamente. De hecho, es fundamental limpiarla con frecuencia, eliminar la cal y evitar que se acumule, al igual que es importante vaciar el filtro y limpiar todos los componentes para evitar la formación de moho. A veces, sin embargo, el problema puede no ser la suciedad, sino el propio detergente. Si lo utilizas, harías bien en dejar de usarlo inmediatamente porque podrías romperlo todo.

Hace falta muy poco para que se estropeen sin que podamos hacer nada al respecto, y la lavadora no es, desde luego, una excepción. No todo el mundo lo sabe, pero algunos detergentes son perjudiciales y podrían crear sabores y averías en el electrodoméstico. Veamos de qué detergentes se trata.

Bien, no existe una norma general que nos "prohíba" utilizar detergentes específicos para la lavadora, pero debemos tener cuidado con una cosa muy importante. Cuando lavamos la ropa a baja temperatura, es muy importante asegurarnos de que se disuelve hasta 30ºC si estamos utilizando detergente en polvo.

De lo contrario, el detergente en polvo no se disolverá y se depositará en la lavadora. Esta acumulación puede provocar diversos problemas, incluso podría obstruir las tuberías de desagüe y causar un verdadero desastre. Además, al no poder disolverse, la colada no saldría bien debido a la ausencia de detergente. Si, por el contrario, lavas la ropa a altas temperaturas (60 °C o más), puedes utilizar detergente en polvo sin problemas.

Por eso, para lavar en frío, lo mejor es utilizar un detergente líquido que ayude a disolver los productos químicos sin correr riesgos innecesarios. Otro truco es comprobar siempre la consistencia del detergente líquido. Incluso este detergente puede ser demasiado espeso y no disolverse como debería. Es mejor utilizar un detergente que no sea ni demasiado espeso ni demasiado líquido para evitar problemas.