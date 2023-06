Cada vez van quedando menos días en los que el sol no apriete y el calor se haga prácticamente permanente. Ante estas jornadas que se aproximan es recomendable hidratarse de manera mucho más frecuente y, sobre todo, tomar medidas para evitar las consecuencias de una gran exposición al calor. Puede que trabajar estos días se te haga más complicado precisamente por el aumento de las temperaturas y tengas que echar mano de ventiladores y aire acondicionado, aunque la factura de la luz se multiplique. Por eso, todas las medidas que ayuden a refrescarse en plena jornada laboral son bienvenidas.

No siempre tendremos a nuestra disposición una piscina donde darse un chapuzón para volver a coger aire y enfriar las ideas. Por eso, procura tener siempre cerca una botella de agua o una bebida refrescante para mantener una buena hidratación. Por otro lado, procura no abrigarte de más y opta por prendas ligeras. No olvides tampoco echarte crema solar antes de salir de casa por las partes de cuerpo más expuestas al sol y refresca con un poco de agua de vez en cuando tu nuca y tus muñecas.

Tiger, que en realidad se llama ‘Flying Tiger Copenhagen’, es una cadena de tiendas danesa que vende en sus tiendas artículos de todo tipo a precios muy bajos. Comida, juguetes, artículos de papelería, juegos para adultos… la lista de objetos que pueden encontrarse en sus estantes es muy larga. La cadena de tiendas llama la atención por la cantidad de productos curiosos que llenan sus establecimientos, donde conviven artículos de papelería convencionales con juguetes, comida, y productos para la cocina.

De cara al verano, la tienda ya ha incorporado varios productos a precios realmente bajos con los que podrás disfrutar de los días soleados al aire libre, o bien prevenirte del calor sofocante. Y es que los aparatos electrónicos suelen requerir de un lugar en el enchufe para ponerse a funcionar y no siempre cubren todo el espacio para refrescarse. En sus tiendas podrás encontrar estos días un ventilador de pie que podrás colocar en tu mesa de trabajo y que tan solo tendrás que conectar a tu ordenador por USB. El precio de este pequeño aparato es de 16 euros y cuenta además con un pulverizador de agua nebulizada y una luz.