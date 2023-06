La primavera ya ha empezado hace un rato y cada vez falta menos para el verano. Los días son cada vez más cálidos y bonitos, pero también vuelven los mosquitos y muchos otros insectos.

Desde luego, no es agradable para nadie encontrarse con estos insectos dentro de casa y por eso la gente corre inmediatamente a refugiarse para mantenerlos alejados. ¿Qué se puede hacer? Una de las soluciones más eficaces es sin duda la instalación de las clásicas mosquiteras en el hogar, pero si no le gustan, debe saber que existe una novedad muy útil que sin duda le gustará.

¿Sabe de qué se trata? En los últimos años se ha hecho muy popular, y muchas personas recurren a esta alternativa tan útil. Pruébala y verás que no necesitarás mosquiteras para mantener alejados a los mosquitos y otros insectos. En los párrafos siguientes te cuento en qué consiste. La novedad llega de la mano de Ikea, una idea súper efectiva y útil de la conocida empresa sueca que puede mantener alejados de cualquier hogar a todos esos molestos mosquitos e insectos que suelen aparecer en verano porque se sienten atraídos por el calor. Ya se está vendiendo mucho, de hecho es una solución que cada vez tiene más adeptos, los clientes que ya la han probado se han mostrado entusiasmados con ella, seguro que no te hará arrepentirte de las clásicas mosquiteras. Se trata de los fantásticos visillos LILL, confeccionados con un tejido de malla transparente que mantiene alejados a los insectos pero permite que la luz se filtre en el interior de la casa. Además de ser realmente útiles porque impiden la entrada de insectos, también son súper baratos, un detalle que sin duda no se puede subestimar, especialmente en este delicado periodo en el que el alto coste de la vida está poniendo en aprietos a muchas personas.

Su precio actual para el par es de sólo 6,99 euros, un coste realmente ventajoso que lo convierte en una ganga imperdible. De hecho, ya son muchas las personas que han adquirido estas tiendas. Pesan 400 gramos, miden 300 cm de largo y 280 cm de ancho, pero pueden recortarse fácil y rápidamente al tamaño que necesites. Las modificaciones no limitan en absoluto su funcionalidad ni su estilo, y no es necesario hacerles dobladillo. ¿Cómo se usan? Colocarlos es un juego de niños, ya que tienen una cremallera en la parte superior que facilita colgarlos directamente de la barra. El material con el que están fabricadas es 100% poliéster reciclado, como máximo pueden encogerse un 2%. En cuanto a su mantenimiento, hay que saber cómo cuidarlos para que no se estropeen. Estos fabulosos visillos LILL no se pueden limpiar en seco, ni tampoco puede utilizar lejía o blanqueador para limpiarlos. Puede lavarlos sin problemas en la lavadora con un programa delicado a 40 grados como máximo. En cuanto al secado, cuélgalos al aire, no se pueden meter en la secadora. Por último, para plancharlas pon siempre una temperatura baja, 150 grados como máximo.

El mejor remedio para la cama

Pero esta no es la única solución. Lidl cuenta con una especia de sábana a modo de mosquitera que colocamos rodeando la cama y nos permitirá dormir tranquilos sin que nos convirtamos en el menú de uno de estos molestos insectos. Este artilugio se fija rápida y fácilmente con ganchos de fijación y es 100% poliéster.