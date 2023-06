El limón y el jabón combinados pueden resultar muy útiles para realizar muchas cosas útiles en casa. En concreto, podemos combinar el zumo del primero y el jabón rallado. Luego tenemos que mezclar y hemos creado una mezcla que es excelente para limpiar cualquier cosa y todo en la casa.

El poder desengrasante, desinfectante y limpiador del zumo de limón y la ralladura de jabón puede dejar casi todo en casa como nuevo. Desde superficies hasta muchos objetos, como platos, fuentes y vasos. El zumo de limón es un conocido agente antibacteriano y desengrasante. No es casualidad que muchos detergentes se elaboren con esencia de limón, y no sólo por su buen aroma. En cambio, el jabón no necesita que se ilustren sus propiedades. Y es especialmente recomendable utilizar jabón de Marsella, que es un excelente quitamanchas. Esta combinación de zumo de limón y jabón de Marsella en escamas es muy útil para limpiar la ropa y además le da un agradable aroma.

Para un excelente remedio, sobre todo en aquellos lavados a menos de 60°, para prendas delicadas. La ropa lavada a más de 60° queda totalmente desinfectada, ya que los gérmenes y las bacterias no sobreviven a esta temperatura. Pero en el caso de prendas delicadas, esta temperatura no es posible. ¿Qué más pueden hacer el limón y el jabón una vez combinados? Como ya hemos dicho, podemos lavar la vajilla, crear un sustituto de los detergentes convencionales, pero menos contaminante y también más económico y respetuoso con el medio ambiente.

También podemos hacer un gran detergente para los suelos. Basta con exprimir el zumo de uno o dos limones y rallar media pastilla de jabón de Marsella en un litro de agua o más. Lo justo para llenar el cubo en el que meteremos la escoba. Lo escurrimos bien y limpiamos bien las superficies que pisamos en casa.

Todo es muy sencillo y cómodo. Y, como hemos dicho, además de ahorrarnos un desembolso muy considerable (los limones y el jabón cuestan menos que muchos de los detergentes que existen actualmente en el mercado) también estaremos haciendo un bien a la naturaleza. Que es lo que más importa.