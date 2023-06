A medida que usamos nuestros electrodomésticos lo más normal es que terminen por desgastarse. Y es que a veces lo barato sale caro y ese producto que adquirimos por muy pocos euros termina por estropearse a la primera. Sin embargo, no siempre depende de lo caro o barato que sea; hay problemas que se dan con la misma frecuencia, sea la marca que sea. Aunque a veces demos por perdido alguno de estos aparatos eléctricos simplemente por el hecho de que no rinden con la misma intensidad, no significa que tengamos que deshacernos de ellos. A veces simplemente se necesita un lavado de cara para devolverle toda su potencia y actuar como el primer día.

Los trucos para generar soluciones a inconvenientes de lo más cotidianos a veces no requieren de ir al supermercado para comprar productos en específico. Normalmente los que más populares se hacen en internet son los que buscan un apaño con las cosas que tenemos por casa. Existen infinidad de trucos, a cada cual más llamativo, que aplican productos en lugares donde parecía impensable que de verdad fuera a surtir ningún efecto. Lo mismo ocurre con nuestros básicos de limpieza; puede ser que escondan otras aplicaciones en nuevos rincones o superficies de la casa. Una cucharada de té en la ropa: se acabó el planchar tras lavar Cuesta imaginar que un medicamento pudiera ser usado para algo más que mejorar la salud. Sin embargo, en las redes hay un método muy popular que requiere de echar mano a esta caja para dejar como nueva la plancha para la ropa. Es bastante frecuente que la superficie se acabe quemando y no rinda con la misma efectividad que el primer día. Antes de tirar tu plancha a la basura, lo suyo es que busques productos afines para poder eliminar esta capa, ya que no supone un problema crítico a su rendimiento si la eliminas. Si lo que buscas es dar solución de forma rápida y con algo que seguro que tienes por casa, prueba a pasar una pastilla de paracetamol por la superficie con la plancha encendida y la ayuda de una pinza. Poco a poco podrás ver cómo se va eliminando esa capa quemada. Una vez haya desaparecido gran parte, ayúdate de un vapor y un paño que ya no sirva para eliminar los restos.