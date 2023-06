Algunos electrodomésticos que utilizamos a diario consumen mucha electricidad, pero como este uso es limitado, tiene un impacto relativamente pequeño en la factura. En las clasificaciones de sitios web especializados, los secadores de pelo, las planchas, los hornos, las lavadoras y los calentadores de agua figuran entre los aparatos que más energía consumen.

Sin embargo, hay otros que también consumen menos y tienen un mayor impacto en el consumo porque se utilizan durante más tiempo. Un ejemplo típico es la plancha del pelo. El gasto total depende del tiempo y del modo de uso. Si tenemos el pelo corto, el consumo afectará menos a la factura porque el uso será más rápido. La plancha de pelo consume 1,3 kW por hora, por lo que el gasto ronda los 0,50 euros por hora. Se tarda más en utilizarla que el secador porque hay que saber manejarla con destreza, hay varios errores que podríamos cometer. El coste mensual seguiría siendo de unos 5 euros. En conjunto, la plancha y el secador nos hacen gastar más de 10 euros al mes. Es el momento de utilizar la plancha de pelo para evitar golpes en la factura. De hecho, si queremos ahorrar dinero al utilizar las planchas de pelo, debemos tener cuidado al regular el calor. Utilizando termostatos manuales podemos reducir al menos un 20% el consumo medio. El apagado automático es muy útil, ya que evita que las distracciones provoquen verdaderas sangrías. Si utilizamos la plancha con el pelo seco o si las planchas funcionan con vapor, el consumo se reducirá.

Podríamos dar un paso decisivo aprovechando las mejores horas del día, cuando la electricidad es más barata. Las mejores horas son entre las 7.00 y las 8.00 y entre las 19.00 y las 23.00, y los sábados podemos cuidarnos el pelo de 7.00 a 22.00. Si tenemos que ir a una reunión importante, preparémonos de antemano y sequemos el pelo con cuidado. Después utilizamos las planchas a partir de las 7 de la mañana. Si tenemos una cita por la tarde, preparémonos con tiempo y ocupémonos de nuestro pelo después de las 19.00 horas. Pero también cuidado con los errores.

Si tenemos el pelo ondulado es mejor comprar una plancha para pelo rizado, con el pelo grueso debemos comprar un aparato que envíe calor a temperaturas medias. Para cabellos finos se recomiendan temperaturas bajas y así ahorrar más dinero. Es necesario preparar el cabello antes de utilizar la plancha. Tanto la salud del cabello como el ahorro de energía están en juego. El champú y el acondicionador profesionales ayudan, el aclarado con agua fría cierra las cutículas y hace más eficaz el trabajo de la plancha.

Desenredamos bien el pelo con un cepillo y seleccionamos la temperatura adecuada. El error más común es optar por una temperatura demasiado alta. Esto no nos permite hacer un buen trabajo y nos lleva a desgastar más de lo debido. No permanecemos más de 5 segundos en cada mechón. El discurso es el mismo. Arruinamos el pelo y lo desgastamos innecesariamente. Las planchas deben usarse de 1 a 3 veces por semana, pero no más. Los nuevos modelos disponen de tecnología avanzada y nos permiten alcanzar estos objetivos manteniendo un comportamiento correcto gracias a los programas preestablecidos.