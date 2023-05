Con la llegada de las altas temperaturas, empezamos a sudar por el calor. Precisamente a causa del sudor, muchas de nuestras prendas se estropean por las manchas que se forman. Hay quien intenta eliminarlas y no lo consigue, por ello te hablamos de estos métodos infalibles para quitar estas manchas de una vez por todas.

El primer consejo es no utilizar agua caliente. Lo que mucha gente no sabe es que el agua caliente no debe utilizarse en absoluto para quitar las manchas, porque en lugar de eliminarlas, las fija aún más. En consecuencia, es mejor secar la prenda en un tendedero que en una secadora.

Existen muchos métodos para superar este problema, además de los muchos detergentes que podemos encontrar en el mercado. A continuación veremos algunos de ellos:

Vinagre blanco, es uno de los métodos más infalibles. Introducimos la prenda que tiene la mancha dentro de un barreño con agua fría mezclada con medio vaso de vinagre blanco. Con un cepillo fregamos donde esté la mancha y dejamos en remojo una media hora. Recuerda aclarar bien;

Bicarbonato sódico, que se usa mucho en casa porque es capaz de quitar manchas y limpiar muchas cosas. De nuevo, añadimos unas 2 cucharadas llenas de bicarbonato de sodio a un recipiente con agua. Dejamos actuar y aclaramos;

Vodka, parece absurdo pero este alimento no sólo sirve para hacer excelentes cócteles sino que también puede utilizarse para quitar manchas, gracias a la acción del alcohol. Dejar actuar unos 5 minutos.

Limón y detergente

Entre los métodos de bricolaje está sin duda el limón. Sabemos que gracias a la acción ácida del limón, las manchas salen. Se pone un poco de zumo de limón en un poco de agua y se friega con un cepillo. El líquido lavavajillas también se utiliza a menudo para las manchas, como las de sangre. También se puede utilizar para las manchas de sudor. Siempre es mejor frotar con un cepillo para asegurarse de que la mancha desaparece. El peróxido de hidrógeno también se recomienda en estos casos. Se aplica directamente sobre la mancha y se frota.

¿Se pueden prevenir?

Por supuesto que sí. Existen algunos trucos y secretos que revelan cómo evitar las manchas de sudor. Entre los consejos está utilizar protectores de axilas que podemos encontrar en el mercado, son desechables y protegen nuestra ropa. Además, podemos llevar una camiseta de algodón debajo del jersey o utilizar desodorantes frescos y transpirables. Así, con todos estos métodos, podremos decir adiós de forma eficaz a las manchas de sudor bajo nuestras camisetas y mantener nuestras prendas como nuevas.