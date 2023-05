De Anabel Pantoja interesa todo lo que hace sin excepción. Después de saber qué hay dentro de su nevera, el siguiente paso es el de descubrir qué alimentos no faltan en su carro de la compra. Algo que la propia exconcursante de 'Supervivientes' ha dado a conocer, ya que ha mostrado en sus redes sus productos básicos cuando sale del supermercado.

La que fuera colaboradora de 'Sálvame' ha resuelto a golpe de imagen la pregunta que muchos se hacían y más después de que su ex Yulen Pereira contase aspectos de la dieta la sobrina de Isabel Pantoja a sus amigos. Frente a esa polémica, Anabel Pantoja no se pronuncia y lo que hace es hacer su lista de la compra para que luego no le falte de nada.

Haciendo gala de una palabra que ya forma parte del lenguaje de 'Salvame' porque la dijo allí para calificar a Kiko Matamoros en un enfrentamiento, la exconcursante de 'Supervivientes' ha vuelto a su sonado 'pink' para destacar cómo se iba a poner ('pig' como una cerdita, que es el anglicismo que realmente quería usar) después de esta copiosa compra que ha mostrado en sus redes.

La compra de la polémica

Si bien es cierto que Anabel Pantoja se ha apuntado a la vida healthy y trata de mantener la línea tras haber perdido mucho peso, es vox populi que le encanta el chocolate y que de vez en cuando se da sus caprichitos. Buena prueba de ello es justo el ejemplo que ha subido en el que no falta el pan de hamburguesa, queso cheddar (para montar un festín con esta comida típica americana), cervezas y bollería industrial entre otros alimentos.

La realidad es que esta compra es excepcional. Nuria Marín, presentadora de 'Socialité' que ha analizado al detalle el carro de la compra de Anabel Pantoja, así lo ha podido comprobar al ver que la fecha coincide con Semana Santa y ahí la influencer ha estado muy bien rodeada en Sevilla disfrutando de amigos y familia en estos días.

Anabel Pantoja: "Eres un pink"

Kiko Matamoros: "¿Qué soy que?"

Anabel Pantoja: "Un pink, cerdo en inglés"

🤣🤣🤣🤣🤣🤣#yoveosálvame pic.twitter.com/75b7M9O1LO — Danny Sångo 🎪 (@Danidramon_97) January 13, 2021

Sabiendo que le iban a sacar la respectiva puntilla, la exconcursante de 'Supervivientes' ha sido la primera en tomarse con humor la compra que ha hecho para esta ocasión especial y ha destacado que esto es "para ponerse como una 'pink'" sin ningún tipo de complejo. Con esto la sobrina de Isabel Pantoja ha vuelto a demostrar que a naturalidad no hay quien la gane y esa es la esencia con la que se ha ganado a todos.