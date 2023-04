No siempre podemos disponer de todo el espacio que queremos a la hora de mudarnos a un nuevo hogar. Aunque la tarea de reorganizar el entorno y adaptarse a él no sea tan agradable como la comodidad de lo ya conocido, es importante aprovechar lo máximo posible para adaptarlo a las necesidades. Si esta distribución de los muebles y la decoración la haces desde el primer momento, luego te resultará mucho más sencillo hacerte a tu nueva casa sin necesidad de cambiar las cosas de lugar o que estorben.

Por norma general, cuanto más dinero te ahorres a la hora de encontrar un nuevo piso, de menos espacio dispondrás. Puede que la habitación se te quede algo pequeña y quizás tengas que deshacerte de algunas cosas para crear un espacio acogedor. Esto tampoco es negativo. A menudo conviene hacer una revisión de las pertenencias y reflexionar acerca del uso que en realidad les estamos dando. Si la respuesta es que usualmente no pasa por nuestra cabeza, puedes optar por darle una segunda vida vendiendo o donando.

Tanto si buscas reordenar tu habitación habitual para liberar espacio como si buscas amueblar una nueva es importante que tengas en cuenta varias cosas:

Aprovecha los muebles con doble función. Las camas abatibles o con canapé son muy buena opción para ganar espacio de almacenamiento o liberar espacio durante el día. Todos los muebles que vengan a cumplir una doble función son una alternativa más que válida, como las camas con escritorio incorporado.

Haz uso de los espejos. Es muy conocido que estos elementos ayudan a dar una mayor sensación de amplitud gracias a la profundidad que transmiten.

No dejes los huecos vacíos. Debajo de la cama se genera un espacio más que útil para almacenar ropa de otra temporada si no cuentas con un canapé donde organizarla.

Se inteligente con la luz. Si cuentas con un espacio que de a la calle puedes optar por la luz natural, que además se potenciará dentro de la habitación gracias a las paredes pintadas de color blanco.

No sobrecargues el ambiente. A veces puede bastar con una cama, un escritorio y una mesa de noche para conseguir un dormitorio completo. Más muebles pueden suponer un estorbo en el paso o incluso generar ruido visual si los decoras demasiado.

Aprovecha las paredes. Cuando no cuentas con mucho espacio sigues teniendo disponible una parte que a veces no se tiene tan en cuenta: las paredes. Cuelga todo lo que puedas de ellas en lugar de ocupar sitio en el suelo -estanterías, cuadros, etc-.