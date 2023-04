Sí, has leído bien. Hay un hábito realmente común y aparentemente "inofensivo" que tiene efectos muy negativos en tu vida y en tu hogar. Si no lavas la fruta nada más llegar a casa, aunque no pienses comértela toda inmediatamente, es mejor que lo reconsideres. Ya que si no lo haces, no sólo estás atrayendo moscas, sino también arañas.

Por cierto, estos insectos encuentran las uvas especialmente fascinantes, por lo que es más probable que las arañas tejan una telaraña entre ellas y a su alrededor. Así que, nada más llegar a casa, lo mejor es lavar la fruta. Es cierto que las arañas son atraídas por las frutas que están maduras o en proceso de fermentación, sin embargo, es importante aclarar que la presencia de arañas en el hogar no necesariamente indica una falta de higiene. Aparece una araña de casi medio palmo en la colada de una casa de Ibiza Las arañas son depredadoras naturales de otros insectos, como mosquitos, moscas y cucarachas, y pueden ser útiles para controlar su población en el hogar. Además, muchas especies de arañas son inofensivas para los seres humanos y no representan un riesgo para la salud. De todas formas, es comprensible que algunas personas prefieran mantener las arañas fuera de su hogar. Además de lavar la fruta, otras medidas para reducir su presencia incluyen sellar grietas y rendijas en puertas y ventanas, mantener el hogar limpio y ordenado, y utilizar repelentes naturales como la menta, el eucalipto o el aceite de lavanda. Corcho de vino en macetas: adiós a la gran molestia de la primavera Sabemos lo importante que es cuidar el hogar a diario. Limpiar e higienizar es esencial para eliminar todos esos microorganismos nocivos que amenazan nuestra salud. Por supuesto, también es importante cuidar el exterior de nuestro hogar. Un jardín bien cuidado y ordenado nos permite recibir a amigos y familiares de la mejor manera posible. Al final del invierno, suele haber mucho trabajo por hacer. Es importante revisar todas las partes del jardín e intervenir donde sea necesario. Paredes sucias, sillas y mesas de plástico que hay que limpiar y blanquear, malas hierbas que hay que quitar. No olvidemos cuidar también las plantas. Éstas aportan a nuestro jardín un toque de elegancia y refinamiento. No suelen necesitar muchos cuidados, pero es necesario retirar las ramas secas, regarlas con regularidad, eliminar pulgones y plagas y replantarlas. Todas operaciones que podemos realizar aunque no tengamos un pulgar verde. Abonar las plantas también es muy importante. A menudo utilizamos productos comprados en tiendas especializadas o abonos naturales preparados en casa. Pero no todo el mundo sabe que unos simples tapones de corcho pueden ser muy útiles. A menudo tenemos muchos en casa. ¿Qué hacer entonces? Podemos romperlas (con las manos o con un cuchillo) e introducirlas en la tierra. Al descomponerse, podrían aportar nutrientes a las plantas y evitar la aparición de moho. Pero los corchos también podrían utilizarse en lugar de cortezas u hojas secas para proteger las raíces de las plantas, evitar el crecimiento de malas hierbas y mantener el suelo húmedo. Esto se llama mulching y se utiliza mucho en agricultura y jardinería.