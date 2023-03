Ahorrar en las facturas de los servicios públicos es una necesidad creciente. No es fácil llegar a fin de mes y cada pequeño ahorro puede convertirse con el tiempo en algo importante. Revisar los electrodomésticos es una de las cosas más importantes que hay que hacer a menudo. De hecho, un electrodoméstico que funciona mal consume más y es menos eficiente. La puerta de un frigorífico que no cierra bien, por ejemplo, puede hacer que la factura de la luz se dispare y que los alimentos se estropeen más rápidamente.

La prueba a realizar

La junta del frigorífico tiene una función muy importante. Permite que el aparato mantenga una temperatura baja en el interior y que no entre el calor del exterior. Sella el aparato y permite que funcione correctamente. Si la junta está dañada, entra calor del exterior y favorece el deterioro de los alimentos. También hace que las facturas se disparen porque obliga al frigorífico a trabajar en exceso.

¿Cómo comprobar la junta? Simplemente comprobando que no haya huecos entre la puerta y el frigorífico. Si la junta tiene manchas de moho o grietas, significa que hay que cambiarla. A veces no hay signos tan evidentes de deterioro y entonces podemos hacer la prueba del billete. Basta con poner un billete entre el frigorífico y la puerta y cerrarla. Intentemos ahora sacarlo. Si no sale con facilidad, significa que la junta sigue en buen estado. Si, por el contrario, se desprende con mucha facilidad y está manchada de moho, hay que cambiarla.

Sustituir una junta es una operación sencilla que podemos hacer nosotros mismos y con poco gasto. La mayoría de los frigoríficos tienen una junta de enclavamiento, muy fácil de sustituir, que se puede encontrar en tiendas de electrodomésticos y en Internet. Para comprar la pieza de recambio adecuada, debemos fijarnos en los datos de la placa de características del interior del frigorífico, que identifica el modelo. De hecho, cada modelo tiene su propia junta.

Antes de empezar a trabajar, hay que desenchufarla. Para retirar la junta, basta con levantar una solapa de la esquina superior y tirar. La junta saldrá fácilmente. Ahora limpiamos cuidadosamente el espacio donde tendremos que insertar la nueva junta. Un spray multiusos y un paño de microfibra serán suficientes. A continuación colocamos la nueva junta, de nuevo empezando por la esquina superior.

Hacemos presión con los dedos para que encaje bien. Comprobamos con la nota que queda perfectamente ajustada. Con esta sencilla estratagema, el frigorífico será más eficiente y consumirá menos energía. Si la junta no encaja, sigue las instrucciones del fabricante. Es sorprendente porque, de esta forma tan sencilla, podemos ahorrar dinero.