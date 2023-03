Es sabido que la limpieza del hogar siempre requiere tiempo y esfuerzo. Mantener la casa siempre limpia y además tener que pensar en la familia, los recados, los niños (para los que los tienen) y el trabajo no es nada fácil. Hoy en día todos llevamos una vida muy ajetreada, por lo que sin duda necesitamos conocer algunos pequeños trucos para hacernos la vida más fácil. Por eso, hoy quiero hablarte de un método fácil y súper rápido para limpiar cubos de basura en pocos pasos. Nunca debes descuidar la limpieza de los contenedores, ya que en su interior se acumulan gérmenes y bacterias debido a la basura. Además de este problema, también empiezan a formarse olores realmente desagradables que es absolutamente necesario combatir. Esto no significa que tengas que limpiar los cubos todos los días y ser un esclavo de la limpieza, porque basta con utilizar un pequeño truco para resolver rápidamente la situación. Unas cuantas mudanzas y tendrá unos cubos desinfectados y limpios que no desprenderán olores desagradables. Verás que sólo te llevará unos minutos, así es cómo.

En primer lugar, debe saber que si quiere evitar los malos olores, lo único que tiene que hacer es lavar rápidamente las papeleras cada vez que cambie la bolsa de su interior. De este modo, la suciedad no se acumulará y le resultará más fácil limpiarlos perfectamente y sin esfuerzo. A veces, un pequeño gesto puede hacer mucho más de lo que se piensa si se perpetúa en el tiempo. Por lo tanto, cada vez que cambie la bolsa, proceda de la siguiente manera para limpiar la papelera. Primero, llena una botella de spray con vinagre de vino blanco y rocíalo sobre un paño húmedo y bien escurrido. La fruta que sirve para dejar la placa de la cocina brille como el primer día Limpia el paño dentro del cubo, luego acláralo, escúrrelo, mójalo de nuevo con vinagre y limpia también el exterior. No te preocupes por el olor, ya que sólo durará unos minutos. El vinagre le ayudará a desinfectar los cubos de forma natural y rápida. Una vez hecho esto, deja que se seque bien al aire e introduce una bolsa nueva. Cuando llegue al cubo de la basura, vierte 3 ó 4 cucharadas colmadas de bicarbonato sódico en el fondo de la bolsa. Esto evitará que la comida desprenda un terrible hedor con el paso de los días. El bicarbonato de sodio tiene la gran capacidad de eliminar los olores y evitar que se propaguen. Si además quieres perfumar los cubos, añade unas gotas de aceite esencial de árbol de té o de tu fragancia favorita. De esta forma también se puede perfumar y no sólo eliminar olores. Así que lo único que tienes que hacer es utilizar este ingenioso truco para mantener tus cubos de basura limpios, desinfectados y con buen olor.