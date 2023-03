Llega la hora de limpiar. Pereza. ¿Qué producto echo aquí y cuál allá? ¿Cómo hago para que no me queden pelusas en el cristal al pasar el trapo? ¿Qué hago con estas manchas que no se van del mueble? ¿Se deteriorará la madera si la rocío con este producto? Pueden ser preguntas frecuentes cuando toca, por ejemplo, afrontar una limpieza a conciencia del salón.

Son demasiadas preguntas para una tarea a la que siempre cuesta ponerse pues no a todo el mundo, ni mucho menos, le gusta eso de ponerse a limpiar. Algo que es asumido mucho más como una obligación que como una devoción. Por eso, siempre son bienvenidos trucos y consejos que dan a conocer aliados para las tareas del hogar. Algunos de esos aliados son más bien inesperados. Es el caso de introducir una esponja en la lavadora, algo que resultará tremendamente útil para atraer el pelo que hayan dejado en nuestras prendas los perros y gatos que vivan con nosotros. Las mascotas están acostumbradas a mudar mucho pelo cada día, y aún más en ciertas épocas del año. Es por eso que este consejo resulta muy práctico en casas con animales. Aquí puedes leerlo: Otro truco muy desconocido pero que cada vez utiliza más gente es el de introducir un rollo de papel higiénico en la nevera. Algo que pueda parecer tan extraño, tiene su razón de ser: prepara una pequeña mezcla de bicarbonato de sodio y agua, empapa un rollo de papel higiénico por arriba y por abajo y mételo en la nevera. El bicarbonato absorberá cualquier mal olor que se forme con el tiempo y nunca olerá nada. En este artículo se explica en profundidad. Dos sorprendentes aliados para limpiar el salón de tu casa Pero, más allá de lavadora y nevera, también hay trucos sorprendentes para otras estancias de la casa, como el salón. Así, en su limpieza y mantenimiento podemos contar con algunos consejos, trucos y aliados inesperados. Uno de ellos es recurrir a una media. ¿Por qué? Por una sencilla razón: es perfecta para pasarla por ventanas y cristales. La razón es la misma que cuando se recurre para este propósito al papel de periódico: después de limpiar el cristal con el producto elegido, si se seca con una media vieja que todo el mundo tiene por casa se evita que queden restos de pelusas pegados. Además, la media tiene una clara ventaja respecto a al papel de periódico: no hay riesgo de que queden manchas de tinta. Así pues, una media vieja puede ser un aliado clave para limpiar el salón. Y otro producto que puede ayudarnos es, curiosamente, la pasta de dientes. Puede que haya sido concebida para otro propósito, pero es uno de los productos que todo el mundo tiene en casa que puede contar, además, con aplicaciones para la limpieza del hogar. En este caso, resulta tremendamente efectiva para las manchas producidas en muebles y sobre madera. El método de uso es muy fácil: hay que poner encima de la zona manchada un poco de gel dentrífico (una pelotita pequeña) y, después, frotar a conciencia con un trapo. En definitiva, una media vieja y un tubo de pasta de dientes, algo que todo el mundo tiene en casa, nos pueden facilitar las tareas del hogar y la limpieza del salón.