En la era tecnológica lo más habitual es contar con múltiples dispositivos en casa que funcionan por batería. Por eso, resulta algo incómodo cuando varios de ellos se quedan a la vez sin batería, ya que es difícil encontrar puertos suficientes para conectarlos todos. Además, su carga suele variar bastante en función del tipo de conexión que tengan: no es lo mismo cargar un reloj inteligente que un teléfono móvil o unos auriculares inalámbricos.

La solución más factible suele pasar por hacerse con puertos de conexión de múltiples entradas, los llamados ladrones, pero los convencionales ya no tienen tanta cabida como solían tenerla ya que solo poseen el sistema de enchufe propio de España. No es ningún problema, ya que todas las tiendas suelen ofrecer alternativas que permitan cubrir todas as necesidades de sus consumidores.

Lidl ha ganado fama a nivel nacional por la variedad en sus productos, como demuestra en este caso. El supermercado cuenta con amplias ventajas frente a sus competidores, tales como: la variedad en los artículos; la inclusión de alimentos de otros países; la rebaja en comida y bebida más cerca de perecer; o, sobre todo, los productos temporales que vienen a llenar sus estantes.

Precisamente son los precios los que mueven a muchos consumidores a acudir a Lidl para buscar alimentos o artilugios con los que sorprender al resto de la casa. Pero no solo se incorporan al catálogo nuevas recetas o colecciones sorprendentes. Las fechas señaladas son motivo para sacar a la venta promociones interesantes, aunque estas suelen llegar durante todo el año. Cada cierto tiempo, salen nuevas colecciones o productos según distintas temáticas que llaman la atención por sus precios, muy competitivos frente a otros de marca mucho más caros.

El producto que en este caso pone a disposición Lidl es una estación de carga multifunción. Este aparato cuenta con una superficie en la que podrás cargar teléfonos, relojes inteligentes o auriculares bluetooth -las tres opciones simultáneamente-. Esta base cuenta con un descuento del 25%, por lo que su precio ha pasado de los 11,99 euros a los 8,99 euros. Está disponible en color negro o blanco y cuenta con las siguientes funciones: un soporte para almohadilla de carga de Apple Watch y dos conexiones USB A para conectar 2 dispositivos adicionales.