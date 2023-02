Uno de los electrodomésticos de la cocina que más cuesta limpiar es la vitrocerámica. Parece que nunca acaba limpia del todo, pero hay una forma de limpiarla para que quede como nueva. Además, no necesitas gastar mucho dinero, sino que se realiza con productos muy baratos.

La limpieza de la cocina es esencial para mantener un ambiente saludable y seguro para cocinar y comer. Es importante limpiar regularmente todas las superficies de trabajo, incluyendo encimeras, estantes y electrodomésticos. También es importante limpiar y desinfectar todas las herramientas de cocina, como cuchillos, tenedores y cucharas, para evitar la propagación de gérmenes.

Para limpiar las encimeras y estantes, se puede usar un limpiador suave y un paño húmedo. Asegúrese de limpiar todas las esquinas y áreas difíciles de alcanzar. Para limpiar los electrodomésticos, siga las instrucciones del fabricante para evitar dañar el aparato.

La limpieza de la nevera y el congelador es especialmente importante ya que estos aparatos almacenan alimentos y deben mantenerse a una temperatura adecuada para evitar la proliferación de microorganismos. Vacíe y limpie la nevera y el congelador regularmente, y asegúrese de desinfectar todas las bandejas y estantes.

El fregadero y el fregadero de la cocina también deben limpiarse regularmente para evitar la acumulación de grasa y suciedad. Utilice un desinfectante para limpiar el fregadero y el fregadero, y asegúrese de limpiar todas las tuberías para evitar atascos.

Otro aspecto importante de la limpieza de la cocina es la limpieza de los utensilios de cocina y los platos. Lave los platos y utensilios de cocina a mano o en el lavavajillas, y asegúrese de desinfectarlos antes de usarlos nuevamente. También es importante limpiar y desinfectar regularmente el horno, la estufa y el microondas para evitar la acumulación de grasa y suciedad.

Suelo de la cocina

Finalmente, es importante tener en cuenta la limpieza del suelo de la cocina. Barrer y fregar regularmente el suelo con un limpiador suave para evitar la acumulación de suciedad y grasa. Asegúrese de limpiar todas las esquinas y áreas difíciles de alcanzar.

Y para limpiar a fondo la vitrocerámica, primero tendrás que darle bien con la cuchilla para vitrocerámicas. En este sentido, tienes que darle con firmeza, pero intentando no rayar el cristal. Después, con un trampo, retira toda la suciedad que has quitado. Ahora toca el turno de utilizar un producto de limpieza sobre la vitrocerámica, si no tienes uno específico, también puedes echarle cualquier otro producto de limpieza para la cocina. Eso sí, déjalo actuar un rato antes de quitarlo.

Para ayudarte un poco más, puedes utilizar un estropajo jabonoso. Ten cuidado con este producto, limpia la vitrocerámica haciendo círculos y con mucho cuidado para que no se raye. Y por último, el toque final se lo darás con el vinagre de limpieza, ya verá cómo brilla tu vitrocerámica.