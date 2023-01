En las labores de limpieza, los trucos están a la orden del día, sobre todo porque hay partes de la casa que son más complicadas de limpiar, como es el caso de los grifos de metal. Y es que, por más que los limpiemos, esta limpieza no suele aguantar mucho, ya que acaban quedándose las huellas y es un engorro. Sin embargo, hay un truco definitivo para que nuestros grifos repelan la suciedad e, incluso, esas molestas huellas.

Para limpiar la casa existen en el mercado una gran variedad de productos específicos en función de lo que queramos limpiar. Productos que prometen mucho pero, que a la hora de la verdad, no acaban dándonos el resultado esperado, algo que puede ser frustrante. Por no hablar de que al final acabamos con un montón de botes distintos bajo el fregadero que no hace más que ocupar espacio.

Otra cosa también es el coste que supone tener que adquirir diversos productos en lugar de uno solo para limpiar. Y es que con la inflación disparada, no parece el momento indicado para gastar mucho dinero, sobre todo cuando cada día nos cuesta más llegar a final de mes. Por eso los trucos de limpieza, aprovechando las cosas que tenemos en casa, suelen ser una muy buena opción que, además nos ahorra muchos euros.

Utensilios

También hay que tener en cuenta los utensilios que utilizamos para lavar, pq no todo vale. Es normal utilizar utensilios específicos para cada cosa que queramos lavar. Así que tenemos que olvidarnos de usar el estropajo y la bayeta de microfibra para todo. En este sentido, debemos de mirar también qué productos comprar, porque no solemos darle importancia y al final cogemos cualquiera, sin pensar si realmente son útiles. En este sentido no se puede mirar tanto el ahorro como sí la calidad, ya que no pensarlo puede hacer que nos salga todavía más caro.

Y en el caso de los grifos, ¿qué producto utilizar? Pues debemos lavarlos como de costumbre. Es mejor utilizar algún producto antical, que nos ayudará a limpiar bien toda la suciedad acumulada. Una vez lavado con este producto, debemos secar bien nuestro grifo y, aquí viene el truco. Debemos coger una vela, sí una vela común, de las que tenemos por casa, y pasarla por encima de nuestros grifos. Después le pasamos un trapo para limpiar el excedente. Y ya, tenemos unos grifos que repelen el agua y, no solo eso, también la suciedad. Un efecto que se alargará mucho más que si utilizásemos otro tipo de producto.