Cambiarse de ropa y lavarse con champú son sin duda las soluciones más eficaces para deshacerse del olor a frito. Pero si no estamos en casa, es necesario encontrar soluciones alternativas para ponerlas en práctica. Veamos cómo eliminar el olor a fritura en pocos pasos

¿Qué sabe mejor que un crujiente pescado frito, un fibroso supplì o una sabrosa albóndiga? Se dice que cualquier cosa, incluso la menos buena, se vuelve irresistible una vez frita. Probablemente sea cierto, pero todos sabemos que el olor a frito es un problema difícil de solucionar.

El olor a frito impregna todo, la ropa, el pelo, las cortinas, los sofás, prácticamente todo lo que nos rodea. Pero, ¿cómo podemos eliminar o mitigar este olor cuando estamos en un restaurante o en casa de un amigo?

Para eliminar el olor del pelo, existen dos soluciones muy eficaces. La primera es utilizar champú seco o polvos de talco. Podemos llevar champú seco en el bolso y llevarlo con nosotros durante el periodo navideño. Basta con aplicarlo sobre el cuero cabelludo, pulverizarlo sobre el cabello como si fuera laca y cepillarlo. Tu pelo estará limpio, la grasa y el mal olor desaparecerán en un instante, dejándote un olor neutro. Este champú lo puedes adquirir en los supermercados Mercadona. Alternativamente, puedes utilizar polvos de talco, el efecto no será impecable pero la mayor parte del olor desaparecerá.

Si no, la segunda solución es aplicar aceites esenciales o una mezcla de aromas para contrarrestar los fritos. Mezclamos unas gotas de zumo de limón, añadimos unas hojas de menta o romero y un poco de agua. Pulverizamos sobre el cabello y secamos con una toalla limpia, insistiendo en el cuero cabelludo.

Contrariamente a la creencia popular, el olor a frito desaparece más rápido de los largos. Es el cuero cabelludo el que más retiene los olores, por lo que debe cuidarse con más esmero. Los exfoliantes regulares para mimar las raíces mantienen el cuero cabelludo limpio y sano y menos fácil de impregnar.

Más vale prevenir que curar, también para ahorrar ropa

Eliminar el olor a frito de la ropa no es nada fácil, por desgracia. Si podemos, sería mejor dejarlos colgados al aire libre para quitarles el olor. Alternativamente, el vapor es muy útil, pero aún mejor sería un spray desinfectante. A estas alturas todos lo tenemos en casa o es fácil encontrarlo rápidamente en el supermercado. Pero la mejor manera de evitar que el olor a frito impregne el pelo y la ropa es cortarlo de raíz, si estamos en casa, claro.

Cuando freímos nuestros alimentos, podemos utilizar un truco muy sencillo pero muy eficaz. Basta con poner una rodaja de manzana en la sartén con el aceite o hervir una rama de canela en agua. La manzana evita que el aceite se queme cuando sacamos la comida preparada y el aroma de canela contrarresta el olor.

Ahora podemos preparar una fritura crujiente sin preocuparnos demasiado por el olor. Ahora ya no tenemos que preocuparnos por quitarnos el hedor de los fritos del pelo y la ropa limpia. Puede que el resultado no sea impecable, pero ya no tenemos que preocuparnos por dejar un rastro de olor a frito allá donde vayamos.