Karlos Arguiñano es una de las figuras más reconocidas de la televisión española. El cocinero lleva muchas décadas al frente de su programa de cocina diario y entreteniendo a los espectadores con su característico humor.

En uno de los programas, el propio cocinero ha elaborado un plato que le comendaron y cuyo resultado le ha dejado boquiabierto. Karlos Arguiñano ha elaborado una receta de cazuela de coliflor rebozada que le sugirió la suegra de Noemí Pérez, miembro de su equipo de trabajo. El cocinero asegura que esta receta es "el plato que recomienda a todo el mundo".

Además, Arguiñano no puede dejar de mostrar su sorpresa ante una receta tan sencilla como rica.

Ingredientes, para 4 personas

1 coliflor

6 dientes de ajo

3 huevos batidos

Harina

Aceite de oliva virgen extra

Sal

pimentón

Perejil

Elaboración

Separa la coliflor en ramilletes. Lávala bien y sécala un poco.

Calienta abundante aceite (150ml) en una sartén. Pasa los ramilletes por harina y huevo batido, y agrégalos a la sartén. Fríelos a fuego medio hasta que se doren. Retira, pásalos a una cazuela grande y cúbrelos con agua (1 dedo por encima).

Pela los dientes de ajo, lamina y fríelos en la misma sartén donde has frito los ramilletes de coliflor. Agrega una cucharada de harina y rehógala un poco. Vierte la mezcla sobre la coliflor, sazona y cuécela durante 15-20 minutos aproximadamente. Desgrasa el caldo.

Sirve la coliflor en 4 platos. Espolvoréala con un poco de pimentón dulce o picante (al gusto) y decora los platos con unas hojas de perejil.

El chiste de Arguiñano que no ha gustado a las redes: "Sobraba un poco"

Pero no es la primera polémica que tiene por contar un chiste, y no es la primera tampoco que el cocinero de Zarautz se ve obligado a pedir perdón. En esta ocasión, el chiste que ha contado ha tenido repercusión en las redes al ser un tema de especial relevancia en la actualidad. Arguiñano se ha arrancado a contar un chiste sobre el precio de la gasolina. "He llegado al surtidor y he echado 50 euros y la máquina, en vez de decirme hasta luego, me ha dicho hasta mañana".

Los usuarios se lo han tomado, en general, como es, como humor. Sin embargo, algunos otros, aunque a una minoría no le ha parecido bien: "No era el momento, creo que sobraba un poco", comenta un usuario en Twitter.