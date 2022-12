Aldi ha ganado fama a nivel nacional por la variedad en sus productos, como demuestra en este caso. El supermercado cuenta con amplias ventajas frente a sus competidores, tales como: la variedad en los artículos; la inclusión de alimentos de otros países; la rebaja en comida y bebida más cerca de perecer; o, sobre todo, los productos temporales que vienen a llenar sus estantes. No solo las fechas señaladas son motivo para sacar a la venta promociones interesantes. Cada cierto tiempo, salen nuevas colecciones o productos según distintas temáticas que llaman la atención por sus precios, muy competitivos frente a otros de marca mucho más caros. Es una estrategia similar a la de Lidl, de hecho, pueden encontrarse varias similitudes entre ambos supermercados debido a sus estrategias de venta y el modelo de tienda.

Aunque la campaña de Navidad ya se haya dado por comenzada y algunos alimentos y juguetes comiencen a llenar las estanterías, Lidl no deja atrás el lanzamiento de otras novedades no tan referidas a la festividad. Y es que Aldi utiliza su propia marca blanca para traer artículos de menor precio. Ha ocurrido con uno de sus últimos quesos, que ha ganado popularidad en las redes sociales. No se trata de un producto nacional en este caso, sino de un queso suizo.

Se trata de un artículo especial y puesto a la venta con motivo de estas fechas. Podrás encontrarlo con el nombre de “Fleurolle” y se trata de un queso “Tête de Moine”, un clásico suizo de vaca hecho para rallar. El envase contiene 400 gramos por un coste de 12,99 euros. Junto al queso viene incluido el laminador de plástico, formado por una base negra con perforador incluido para fijar el artículo y la cuchilla de plástico en forma de manivela para conseguir el resultado requerido.

La propia cuenta de Aldi contestó al usuario que se lanzó a compartir su compra. “Me encanta entrenar. El entreno: Dar vueltas a la manivela del queso”. El supermercado no se mantiene al margen de las redes y contesta frecuentemente a aquellos que publican alguna duda al respecto.