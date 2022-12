El cuarto de baño es de los espacios de la casa que más riesgo tiene de ensuciarse a mayor velocidad, además de toda la humedad acumulada después de las duchas en techos y paredes. Es por toda su exposición a acumular polvo y desordenarse rápidamente que hay que poner especial atención en estas zonas a la hora de realizar las tareas del hogar. Una limpieza habitual ahorrará tiempo la próxima vez, además de que dará un aspecto más agradable a la vista y los muebles y artículos sufrirán menos. Es imprescindible también no olvidarse de ventilar este espacio y que el aire corra.

No solo los trucos de limpieza son importantes en el caso de los baños. El orden es un aliado en este caso ya que cuantas menos cosas haya por el medio más fácil va a ser quitar las cosas de en medio y volver a colocarlas después. Para esto debes contar con espacio suficiente para guardar todos los artículos que uses cotidianamente -una pastilla de jabón, los cepillos de dientes, el dentífrico, etc.-. Aunque no se cuente con mucho espacio porque las dimensiones son reducidas, es importante contar con muebles o cajas de almacenamiento donde guardar los artículos sin que resulten incómodos para la vista. Hay soluciones que no requieren de instalar un mueble al completo; puedes optar por baldas -que solo rellenan espacios vacíos en la pared-, o por colgar un perchero detrás de la puerta en el que dejar toallas o albornoces.

Durante la recolocación puedes aprovechar para limpiar los muebles por dentro y acabar a fondo con la acumulación de polvo. Pasa una bayeta húmeda por las superficies y sécalo antes de devolverlas a su lugar original. De paso, deshazte de botes vacíos o de productos que ya no utilices y gana espacio.

Puedes optar por una organización inteligente de los productos que siga una estrategia determinada y te ayude a saber dónde están las cosas en cada momento. Ordena los elementos en cajones por orden de uso, sección -pelo, cuidado corporal-, tamaño, o rutinas -mañana o tarde-. Una vez hayas terminado de darle el aspecto que quieras, añadir un ambientador o algún producto que aporte un aroma agradable aumentará la sensación de bienestar en el cuarto de baño y hará de tus duchas o rutinas un momento más especial.