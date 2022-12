Hacendado continúa con la ampliación de su oferta en alimentación y bebidas. La marca blanca de Mercadona ha ganado popularidad entre los consumidores no solo por los precios más bajos, sino por la variedad en cuanto a su oferta. Y es que, la cadena de supermercados consigue distinguirse del resto debido a que sus clientes pueden encontrar en sus estantes productos muy distintos que normalmente no se pueden ver a esos precios porque las marcas blancas no suelen contemplarlos.

Las neveras frigoríficas de la cadena de supermercados suelen incluir novedades de productos constantemente que conseguirán sacarte de un apuro con sus platos preparados. Pero esta zona no es la única en la que se renuevan productos habitualmente. La zona de alimentos envasados también cuenta con sorpresas para los usuarios, como es el caso de su nueva mermelada. Esta se suma a los sabores habituales de Hacendado: fresa; melocotón; higos; arándanos; ciruelas; o naranja. De hecho, algunas de estas opciones también se comercializan con una versión 0% azúcares añadidos. Ahora, se une esta mermelada de frambuesa a la lista. El tarro de cristal contiene 340 gramos y su precio es de 2,40 euros. Esta mermelada es un endulzante perfecto para las recetas de repostería o para realizar un almuerzo rápido, como unas tostadas con mantequilla. View this post on Instagram A post shared by MERCADONA NOVEDADES by @inmaysusnovedades (@mercadona.novedades)