En nuestra vida, nos veremos obligados a tender la ropa en casa. Una situación que se da cuando quizás la casa no tiene balcones o terrazas. O cuando los tenemos pero por razones de decoro no podemos usarlos en el edificio de apartamentos. Otras veces, simplemente por la persistencia del mal tiempo, no podemos tender la ropa al aire libre y es inevitable hacerlo dentro.

Reconozcámoslo, mantener un tendedero dentro de la casa y en el camino durante varios días no es ciertamente lo mejor. Sobre todo en una casa de pocos metros cuadrados. Afortunadamente, hay algunas soluciones que ocupan poco espacio. Para no tener problemas de desorden, debemos considerar otros modelos . Ikea cuenta con un armario estantería en el que podemos colocar de forma ordenada y espaciada todas las prendas que queramos secar después de sacar la lavadora. Se trata del modelo Boaxel. "El sistema de almacenaje montado a la pared BOAXEL te facilita la tarea de hacer la colada. Puedes crear una solución a tu medida para los jabones, la ropa sucia y la ropa limpia que necesita secar". "Puedes adaptar y completar esta solución de almacenaje abierto según tus gustos y necesidades. El interior se encaja con un clic en el soporte BOAXEL, sin necesidad de herramientas. El tendedero BOAXEL, junto al resto de elementos del sistema de almacenaje montado a la pared de la serie, te ayuda a organizar la colada." Todo el conjunto se puede adquirir por menos de 160 euros. La novedad de Ikea que arrasa entre los jóvenes: "He pagado 5 euros por algo de 100" Secar la ropa en casa sin que huela Es bien sabido que para que no huela después del lavado, la ropa debe secarse al aire libre. Sin embargo, también podemos evitar los malos olores en el interior adoptando soluciones para colgar y secar la ropa y algunos trucos. Además del vapor ya mencionado, podemos utilizar un tendedero para radiadores o colocarlo cerca del radiador. Una buena alternativa también será colgarlas en el calentador de toallas del baño. Siempre colgamos la ropa mojada cerca de una ventana abierta, para que circule el aire. Esto también será una forma de evitar la condensación y prevenir la formación de moho en las paredes. Para proteger la casa del moho, también será útil colocar un deshumidificador en la casa, que además secará la ropa más rápidamente. También es eficaz el uso de un tendedero eléctrico, que hará que la ropa se seque y evitará la humedad. Por supuesto, también es válido el uso de una secadora eléctrica. En una casa pequeña con poco espacio disponible, podemos considerar una portátil. Los hay realmente pequeños, casi en forma de cubo, o más grandes con ruedas. Estos últimos son principalmente verticales y pueden tener forma de bola o de armario. Sólo tenemos que colgar la ropa en él y no se arrugará ni se estropeará. A continuación, podemos perfumar la ropa en la secadora con suavizante como alternativa a las sábanas y las bolas.