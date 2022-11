Cuando nos ponemos a cocinar, puede ocurrir que nos ensuciemos. Especialmente ciertas preparaciones, como los fritos, pueden manchar las cocinas, las paredes, los azulejos y los suelos, pero también nuestra ropa. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado tirando la ropa porque se ha estropeado por las manchas? El aceite es uno de los productos más difíciles de eliminar de los tejidos y las superficies. Sin embargo, afortunadamente podemos eliminar las manchas de grasa y aceite incluso sin lavar la ropa recurriendo a algunos pequeños trucos. Todos seguimos recurriendo a los viejos remedios de la abuela siempre que es posible. Hoy queremos explicar cómo eliminar las manchas de aceite de forma rápida y sencilla utilizando algunos productos comunes.

A veces, nuestros días están tan llenos de compromisos que ni siquiera tenemos tiempo para usar la lavadora. Si nos hemos manchado con aceite de oliva, podemos utilizar la plancha para solucionar el problema. Calentamos la plancha y mientras tanto colocamos una bolsa de papel como la del pan sobre la mancha. Cuando la plancha esté caliente, la pasamos sobre el papel durante unos segundos. La mancha de aceite se transferirá al papel con el calor de la plancha.

Otro remedio útil es utilizar alcohol de 90º. Vierta un chorrito de alcohol sobre la mancha y déjelo actuar durante unos minutos. Basta con cepillar la prenda para eliminar todo rastro de aceite de la ropa.

Qué utilizar para eliminar las manchas de aceite antes de lavar

La sal tiene la extraordinaria capacidad de absorber la humedad y la grasa. Basta con echar un puñado de sal sobre la mancha a eliminar. Este remedio es especialmente bueno para los tejidos delicados. Frótelo sobre la mancha y luego sumérjalo en un recipiente con agua tibia. Llegados a este punto, podemos decidir si lavar la prenda a mano o en la lavadora, pero de cualquier manera la mancha saldrá fácilmente.

Si, por el contrario, se trata de viejas manchas de aceite y grasa, podemos utilizar vinagre y polvos de talco. Aplicamos una capa de polvos de talco sobre la mancha y la dejamos actuar durante una hora. Por último, rociamos un poco de vinagre blanco sobre la mancha antes de lavarla. De este modo, incluso las manchas más antiguas y resistentes desaparecerán.

Qué utilizar para eliminar las manchas de aceite de las superficies

No sólo nuestra ropa corre el riesgo de mancharse. Cuando cocinamos, también es posible ensuciar paredes, azulejos y suelos.

Si el aceite acaba en un suelo de piedra, hay que actuar inmediatamente con polvos de talco. Dejar actuar unos minutos y mientras tanto preparar una solución de agua tibia y jabón de Marsella. Empapa un cepillo en esta solución y frótalo sobre la mancha. En poco tiempo, la mancha habrá desaparecido.

Para eliminar las manchas de aceite de los azulejos, basta con utilizar una solución de agua tibia y vinagre. Gracias a sus propiedades desengrasantes, las superficies volverán a brillar.

Si el aceite acaba en el suelo, podemos echar harina sobre la mancha. Esto absorberá el aceite rápidamente y cuando lavemos el suelo no quedarán rastros.

Cómo eliminar el aceite de las paredes sin estropear la pintura

Por último, si el aceite salpica las paredes, no debemos alarmarnos. Para no estropear la pintura, aplicamos rápidamente polvos de talco sobre la mancha. Dejamos que actúe durante media hora y luego sumergimos un cepillo de dientes en agua y jabón suave. Frotando suavemente, la mancha desaparecerá y, en cuanto la pared esté seca, no quedará ningún rastro.

Hemos visto cómo eliminar eficazmente las manchas de aceite en la piedra, las paredes y la ropa. Lo único que hay que hacer es actuar con rapidez y utilizar los productos adecuados.