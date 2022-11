Los muebles de Ikea, sus precios y su sistema de montaje, se convirtieron en un elemento fundamental para que la gran superficie ganara popularidad entre los clientes hasta convertirse en lo que es hoy. Sin embargo, no suelen ser sus muebles los que se popularizan a través de las redes sociales, sino otros artículos que llaman la atención, bien por su utilidad, bien por su apariencia.

Es lo que ha vuelto a ocurrir de nuevo gracias a Twitter. Ikea cuenta desde hace años con un apartado en el que vende peluches y no es la primera vez que uno de ellos se convierte en viral. El tiburón Blåhaj, con un coste de 6 euros y 55 centímetros de largo, ya tuvo en su momento gran relevancia. Esta vez ha ocurrido con Djungelskog, un oso pardo de 100 centímetros. Cuesta 30 euros y ha llamado la atención tanto su tamaño como su forma. “No es un capricho, es que lo necesito”, comentaban algunos usuarios. Aunque a algunos también les ha causado gracia: “El nuevo oso de peluche que ha sacado Ikea parece que está cansado de la vida”; “El oso de peluche de Ikea soy yo”. Sin embargo, este peluche no parece estar disponible en la web oficial de Ikea en la Península, pero sí para las Islas Canarias. Otros nuevos modelos se han incorporado al catálogo: orcas, pulpos, ballenas, tortugas, etc. con precios desde los 6 a los 18 euros.

Aunque Ikea triunfe con todo tipo de productos para el hogar, su primer paso fueron los muebles. Fue su precio y su sistema de “móntalo tú mismo” lo que le dio la popularidad suficiente a la cadena sueca para extenderse por toda Europa. Además, destacan las continuas promociones a través de la página web oficial que ponen sus productos más populares en descuento y otros productos de edición limitada.

La fidelización a través del programa Family y sus folletos de descuento son también algunas de las características más destacadas de esta cadena de muebles sueca. De hecho, ha lanzado una oferta a los socios del club family en el que pueden conseguir 40 euros de descuentos por compras superiores a 250 euros en una selección de muebles de exterior. Bancos de madera, mesas, tumbonas. Diferentes para preparar nuestra terraza o jardín para los cálidos meses de verano.