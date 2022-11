Quién sabe cuántas veces, al mirarnos en el espejo, hemos notado unas cuantas arrugas más, una mancha que antes no estaba, etc. Todo forma parte del proceso normal de envejecimiento, que no deja a nadie atrás.

Dicho esto, no habría nada de malo en querer mejorarse a sí mismo, incluso sin cirugía estética. De hecho, hay ciertas prácticas manuales que, si se llevan a cabo con constancia, pueden dar resultados notables. Las que vamos a recomendar hoy están especialmente dirigidas a mejorar y prevenir los llamados "collares" o "anillos de Venus". Esas arrugas, es decir, de forma circular que se forman en el cuello. Para frenar su aparición, un objeto, ya utilizado en la medicina oriental, podría ser muy útil. Y también una mascarilla, muy hidratante y relajante, para probar enseguida. A menudo, incluso con la crema de la mañana y de la noche, notamos que la piel del rostro y del cuello parece flácida y arrugada. Es prácticamente imposible eliminar por completo los signos del envejecimiento. Sin embargo, lo que podemos hacer es intentar retrasar su aparición. De hecho, existe un tratamiento "hágalo usted mismo" que podría ayudarnos a mejorar la belleza de nuestra piel. Se llama "gua sha", y es una técnica de masaje cuyos orígenes están vinculados a la antigua China. Se basa en el uso de piedras preciosas, como el jade o el cuarzo, que se frotan en el rostro con movimientos precisos. Cinco productos de Mercadona para perder grasa Beneficios para los ojos, los pómulos, el óvalo de la cara y el cuello Para el gua sha se utilizan piedras planas, cuyas curvas se adaptan bien a las líneas de nuestro rostro. Tenemos que arrastrarlas sobre la piel con movimientos bruscos, en la zona de la cara, los pómulos y el cuello. De esta manera obtendríamos un efecto antiarrugas, gracias al efecto relajante del masaje, pero no sólo. El masaje oxigenaría la piel y estimularía la circulación sanguínea en los tejidos. Realizar el gua sha fácilmente Después de desmaquillar y limpiar la piel con un buen limpiador, debemos aplicar unas gotas de aceite sobre el rostro. En este punto podemos empezar el masaje propiamente dicho. Si utilizamos el rollo de jade, por ejemplo, simplemente arrastramos la piedra sobre las arrugas del rostro. Para el cuello, en cambio, podemos utilizar las piedras en forma de media luna. En este caso realizaremos el masaje practicando movimientos desde la base del cuello hacia arriba. A partir de los 40 años, aquí se explica cómo podemos reducir las arrugas de la zona del cuello y la cara con un tratamiento 100% natural. Los beneficios de la mascarilla de colágeno También recomendamos utilizar la mascarilla de colágeno con regularidad. Se dice que esta última es una proteína ya presente en el tejido conectivo. Con la edad, el colágeno se reduce y se daña, también debido a un factor profundamente perjudicial para la piel que muchos de nosotros pasamos por alto. El uso de productos a base de colágeno, por el contrario, ayudaría a que nuestra piel se mantuviera más firme, más tersa y más bella estéticamente. En el mercado se pueden encontrar mascarillas en formato de parche, similares a un esparadrapo, que son muy cómodas de aplicar. Manteniendo la mascarilla de colágeno, nos regalaremos un momento de relax, y a cambio tendremos una piel más hidratada y radiante. Mercadona, a través de su marca Deliplus, cuenta con la mascarilla Gold Mask Hidrogel, que incorpora vitamina B3 que estimula la síntesis de colágeno previniendo el envejecimiento.