Las zapatillas son una de las prendas que más se ensucian y estropean. Los motivos son tantos como evidentes: su continuo contacto con el suelo y su exposición a humedad, salpicaduras, etc. hacen que necesiten una buena limpieza con más frecuencia. Pero conseguir un buen resultado para que queden como nuevas es más complicado de lo que parece. Siguiendo estos sencillos trucos te resultará más fácil.

Lo primero que necesitaremos será una mezcla que conseguiremos a base de un cuarto de taza de detergente líquido con tres cucharadas de bicarbonato. También prepararemos las zapatillas antes de proceder al limpiado: quitaremos los cordones y sacaremos las plantillas.

Una vez llegados a este punto, debemos verter la mezcla del detergente y el bicarbonato por las superficies a limpiar; esto es, fundamentalmente, el exterior de la zapatilla y las plantillas. Empezaremos a frotarlo ayudándonos de un cepillo de dientes. También aplicaremos vinagre de limpieza con un pulverizador hasta conseguir efecto espuma.

A continuación enjuagaremos con agua fría. Una vez hayamos quitado buena parte del jabón seguimos frotando con el cepillo de dientes. Una vez limpio, volvemos a enjuagar con agua fría hasta quitar todos los restos de jabón.

Para secarlos, lo mejor es ponerlos en un lugar al aire libre pero, muy importante, con sombra. No es nada recomendable que se dejen en una zona en la que le dé el sol.

Truco para limpiar tus zapatillas blancas

Las zapatillas blancas combinan con casi todo, pero son un auténtico quebradero de cabeza por lo mucho que se ensucian. Cuando se trata de calzado de piel, las tareas de limpieza se simplifican mucho, porque un trapo húmedo suele ser suficiente. Si bien, cuando son de tela, como por ejemplo las célebres Converse, dejarlas como nuevas suele ser complicado. Este sencillo truco utilizando un producto de Mercadona es lo mejor para dejarlas como nuevas.

En primer lugar hace falta un cubo. Lo llenamos con agua tibia y le añadimos percarbonato blanqueante, un producto que comercializa Mercadona por menos de dos euros. A continuación debemos introducir durante unas 6 horas el calzado. Tras este periodo, deberían salir totalmente blancos.

¿Qué es el percarbonato de sodio?

Se trata de una sustancia química que no tiene color ni olor, es soluble en agua y que se ha convertido en uno de los productos fundamentales para quitar las manchas de la ropa más eficaces. Se puede usar directamente en la lavadora pero no debe confundirse con el bicarbonato de sodio. Esta especie de polvo blanco destaca porque no daña los tejidos.

Tres trucos de limpieza que usan en cualquier lavandería

La colada es una tarea doméstica que parece más sencilla de lo que en realidad es. Y es que lavar la ropa sin estropear prendas, que no salga arrugada y eliminando todo tipo de manchas y olores no es tan fácil como parece. Para obtener los mejores resultados, los profesionales del sector cuentan con pequeños trucos que consiguen hacer su labor más fácil. Estos son algunos de los más sencillos que puedes hacer con cosas que seguramente tienes en casa.

Sacar la ropa sin arrugas de la secadora

Aunque cada vez son máquinas más perfectas, las secadoras siguen sacando la ropa bastante arrugada con los programas estándar. Para evitar esto, existe la posibilidad de utilizar un sencillo truco casero. Si introducimos cuatro cubitos de hielo antes de comenzar el proceso, lograremos que la ropa salga sin apenas arrugas. Esto es debido a que la condensación que provocará ese hielo cuando pase de estado sólido a gaseoso, favorecerá que la ropa salga lo más estirada posible.

Conseguir que las toallas salgan esponjosas y perfumadas de la lavadora

Las toallas son artículos que con el paso del tiempo, y especialmente tras someterse a lavados en máquina, pierden suavidad y esponjosidad. Conseguir que se mantengan como el primer día no es tan difícil. Para ello, tan sólo hay que seguir este sencillo truco: cuando las vayamos a introducir en la secadora, meteremos también un ovillo de lana al que añadiremos unas gotas de aceite de esencial. Así la fragancia invadirá el bombo de la máquina y las toallas.

Eliminar manchas difíciles en ropa blanca

Limpiar manchas en ropa blanca suele ser tarea difícil. Especialmente las de vino, café o grasa. En el supermercado es fácil encontrar diversos productos que ayudan en este tipo de situaciones. Si bien, existe un método casero que no es menos eficaz que cualquier químico. Tan sólo hay que triturar una aspirina en un vaso de agua. Luego hay que aplicar el resultante sobre la marcha y meter en la lavadora en un programa normal. Si no funciona a la primera, este proceso debe repetirse una o dos veces más.