Con el buen tiempo lo que apetece es estar al aire libre y disfrutar de la compañía de los nuestros ya sea en nuestra terraza o jardín. No obstante, tenerla preparada es algo que lleva tiempo, sobre todo si tenemos un césped natural o las inclemencias del tiempo manchan nuestro suelo y dejan una suciedad agarrada que es difícil de quitar.

Para ello, Leroy Merlin tiene la solución con un producto que se ha convertido en el más demandando en los últimos años por su calidad, facilidad para instalar y por su tacto. Se trata del rollo de césped artificial. "Césped artificial de aproximadamente 20 mm de altura en rollo de 2 x 5 m para cubrir una superficie de 10 m² con una alta resistencia al tránsito. Compuesto por fibras de polietileno y polipropileno de 4 colores en tonos verdes y marrón claro, que le confiere un aspecto muy denso y natural, consiguiendo confort en la pisada. Su acabado en polietileno, material ligero y moldeable, facilita la instalación y asegura el agarre de las fibras. No se debilita ni deteriora en contacto con el agua, ya que es permeable y tiene una capacidad drenante de 40 litros/hora. Es resistente a los rayos UV y a temperaturas extremas, por lo que no amarillea y permanece verde todo el año. También es resistente al cloro, lo que lo convierte en un complemento perfecto para jardines o terrenos con piscina. Tiene muy poco mantenimiento: se limpia fácilmente con agua, un simple cepillado o con aspirador. Para su instalación se recomienda comprobar que las tiras tengan el mismo sentido para que las hebras estén orientadas de la misma forma. Medidas: 200 x 500 x 2 cm (ancho x largo x espesor", explican desde Leroy Merlin.

Un producto que antes costaba 145 euros y que ahora se puede adquirir por 119.

El papel pintado que se agota en Leroy Merlin

Leroy Merlin, una de las cadenas de muebles y decoración más conocidas de España y que tiene tiendas en casi todo el país cuenta con un Outlet en el que se puede encontrar estupendas ofertas por tiempo limitado. De hechol, ahora que llega el buen tiempo y la temporada de terraza y jardín, muchos buscan dar una vuelta a su hogar o buscar soluciones para el calor.

El papel pintado se ha convertido en uno de los clásicos de los hogares. Parecía mentira cuando nuestras abuelas nos aconsejaban que lo pusieran o visitábamos la casa de una tía y tenía la pared de la habitación llena de este tipo de alegorías tan típicas del papel pintado. Pero como todo acaba volviendo el papel pintado lo ha hecho también. Y lo ha hecho por la puerta grande.

Leroy Merlin, una de las cadenas de muebles y decoración más conocidas de España y que tiene tiendas en casi todo el país ha puesto a la venta en los últimos días un papel pintado que puedes ver en este enlace y que hace las delicias de quienes quieren mejorar su decoración.

¿Cómo usarlo? La verdad es que utilizar papel pintado no puede ser más fácil. Algunos no decoran la habitación entera con este tipo de telas, solo una parte. Digamos por ejemplo la que está detrás del cabecero de la cama. Además hay muchos papeles de muchos colores y tamaños que pueden servir para hacer un apaño en un momento determinado. Lo bueno del papel pintado es que si no te gusta o quieres cambiarlo tiempo después puedes poner otro por encima para darle un nuevo aire a una habitación determinada.

Recuerda que de forma periódica en nuestra sección de Decoración vas a encontrar todo tipo de trucos que pretendemos que te ayuden a mejorar la limpieza de tu casa. Los expertos en hogar aseguran que no es tanto lo que limpies como lo que no ensucies. Esto es: se puede ahorrar tiempo e incluso dinero siendo ordenado. También te mostramos lo mejor de la decoración que puedes encontrar en las tiendas de todo el país y en grandes cadenas.