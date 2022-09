Mercadona sigue incorporando novedades a sus estanterías. Se trata de productos que se van sumando a su cesta de la compra y que en no pocas ocasiones hacen las delicias de los compradores. Hace unos días el supermercado optó por traer a España productos portugueses que eran muy consumidos en el país vecino y que ahora también están triunfando en nuestro país.

Mercadona ha conseguido a lo largo de los últimos años ir ganando cuota de mercado con varias estrategias. Una de las más exitosas puestas en marcha en los últimos años es la de la comida preparada. Se trata de alimentos cocinados en los propios supermercados que se pueden comer en el acto. Otra de las claves del éxito fue, sobre todo en las grandes ciudades, ampliar el reparto a domicilio del que se puede disfrutar en apenas unas horas.

Uno de los productos más utilizados de la cadena de supermercados valenciana es la mascarilla "antiamarillos" de la marca "Deliplus". El producto utiliza diferentes pigmentos que ayudarán a que el cabello que ha recibido un tratamiento de mechas no cree las desagradables y típicas manchas amarillas que estos tratamientos tienen como efecto.

El producto de Mercadona que promete unos rizos perfectos

Llegado el verano, la gente comienza a ir a piscinas y a la playa. Después de un refrescante baño, el pelo puede quedarnos enredado o incluso con un tacto áspero debido a los salitres y a los productos químicos de las piscinas. Cuesta mucho encontrar un producto que funcione a la hora de desenredar el cabello y dejarlo perfecto, y más si eres rizoso. Por eso, la cadena de supermercados valenciana ha lanzado un producto denominado "Curl perfect", que actúa como un acondicionador, y que promete resultados increíbles. Las buenas reseñas ya se cuentan por centenas: "Mi hija de 6 años tiene el pelo super rizado y largo. Hemos estado en la piscina le he puesto el acondicionador y la he peinado y he flipado, se lo ha dejado super suave, huele muy bien y han desaparecido los enredos del pelo; me he quedado loca", dice una usuaria.