Muchas veces, la gente que dispone de jardín o de un trozo de prado suele tener problemas a la hora de mantenerlo perfecto. Muchas veces, las malas hierbas crecen sin que nosotros queramos y es muy difícil conseguir que no vuelvan a salir, por mucho que las quitemos.

Pero existen varias soluciones que, aunque no prometen resultados 100% duraderos, si que nos ayudarán bastante a eliminar las malas hierbas y que tarden una buena temporada en volver a aparecer. Como todo en la vida, llevará trabajo, por lo que ponte unos buenos guantes y al lío.

Lo primero será arrancar de raíz todas las malas hierbas. Puede ser un trabajo muy tedioso, pero es necesario si queremos que estas tarden un tiempo en salir.

Después, tendremos que preparar la siguiente solución. Echaremos agua con sal en la tierra, sin miedo, en abundancia. Pasados unos días, echaremos más sal por encima y dejaremos que se integre con la tierra. Repetiremos este proceso hasta que veamos que las raíces no se desarrollan, y listo.

El producto que debes utilizar al limpiar para que tu casa no huela a humedad

Da igual cuántas veces lo hagas por semana o incluso al día. Muchas veces cuando quieres limpiar tu casa casi más que el estado que presentan los muebles o los suelos lo que más te preocupa es el olor que desprenden. En no pocas ocasiones entras en una habitación que lleva tiempo cerrada (o incluso en tu propia casa) y te sorprende el olor a cerrado que impregna todo a pesar de que la estancia en si no está sucia. Y la humedad no es siempre la causa. Pues eso tiene fácil solución: puedes utilizar un pequeño truco que cada vez recomiendan más expertos en limpieza y que sin duda va a mejorar tu vida.

A la hora de limpiar las paredes preparar la mezcla que quieras en un caldero (mucha gente utiliza sencillamente agua con un chorro de vinagre de limpieza). Una vez que tengas preparado el producto adecuado (muchas cadenas de supermercado tienen limpiadores específicas), échale un chorro de suavizante para la ropa. Como suena. El olor que dejará en tus paredes no dejará de sorprenderte. Recuerda, en todo caso, que tienes que usar poco suavizante. No en vano es un producto que se usa para la ropa fundamentalmente. Hace días ya te contábamos en otro de nuestros turcos de limpieza como podías mejorar el olor de las prendas que salen de la lavadora. Es más que sencillo: utilizando un poco de vinagre de limpieza durante los lavados. Se trata de un producto muy fácil de encontrar y que va a suoner que mejore mucho cómo huele tu ropa. También te recomendamos que pongas poca vinagre en la lavadora.