Un nido de avispas en el contenedor de basura no es definitivamente una sorpresa agradable, de hecho es bastante inquietante, pero no debemos asustarnos. Ahora veremos el comportamiento correcto y adecuado si encontramos un nido de avispas.

Las picaduras de avispa no sólo son desagradables, sino que también pueden provocar reacciones alérgicas graves en algunas personas. Por lo tanto, es mejor tomar medidas preventivas para que las avispas no puedan anidar en la caja de la persiana. Pero también veremos qué hacer si la prevención ya no es posible y el nido ya se ha formado

Las avispas sólo construyen sus nidos durante un año, y la mayoría de las especies vuelven a mudarse a partir de finales de agosto.

Lo primero que hay que hacer es asegurarse de que se trata de avispas y no de abejas, y hay formas seguras de distinguirlas.

La zona alrededor de las persianas puede rociarse regularmente con una mezcla de aceite y agua.

Cómo eliminar un nido cuando ya se ha formado

Cuando ya se ha formado un nido de avispas en la caja de la persiana, lo primero que debemos hacer es mantener la calma y, si es posible, hacer que lo retiren profesionales.

Una vez que las avispas se han acomodado en la caja de la persiana, es casi imposible ahuyentarlas. Así que sólo nos queda aguantar a los insectos hasta que se muevan.

Puede parecer extraño, pero es totalmente posible que los humanos y las avispas se lleven bien, porque las avispas sólo se vuelven agresivas cuando se sienten amenazadas.

Lo importante es no intentar destruir el nido de avispas bajo ningún concepto, ya que para defender su nido, los insectos nos atacarán e intentarán picarnos.

Sin embargo, si estamos muy preocupados por las avispas en el contenedor o si tenemos niños en casa o personas alérgicas, debemos informar al ayuntamiento o a especialistas que retirarán profesionalmente el nido y podrán trasladarlo a otro lugar.