kea es una de las cadenas de muebles con más clientes de todo el país. Su éxito ha radicado en buena medida tanto en su forma de vender como en sus modelos clásicos que no pasan de moda y otros más innovadores. Además los precios bajos son también parte de su seña de identidad. Una seña que combinan con el “hazlo tú mismo”. De hecho todos los muebles de esta marca sueca juegan con la facilitad de su montaje para que los clientes traten de hacerlo ellos mismos en su casa.

La fidelización a través del programa Family y sus folletos de descuento son también algunas de las características más destacadas de esta cadena de muebles sueca.

En parte no se puede negar que su éxito se debe a sus precios populares. Y esos precios populares se consiguen con ofertas como las que hoy te traemos. Se trata de una tira de iluminación que va a cambiar por completo tu armario y que en este caso vale menos de 10 euros. Pero ¿qué opina la gente? "Los instalamos dentro de los armarios PAX me encanta da la luz perfecta para ver la ropa, zapatos, complementos y demás. Uno no funcionaba e Ikea Murcia me devolvió el dinero sin problema. Esperando con mucha ilusión que pongan un IKEA en Alicante puesto que desplazarme a Murcia cuesta mucho más. Eso si, debería se algo mas robusto y que se anclara mejor a las baldas de un metro. Con el tiempo la balda se arquea y queda feo", relata uno de los clientes.