Las plantas, aunque no sean seres animados, también tienen vida. Por eso, si no las cuidamos, terminarán muriendo. El problema es que no siempre disponemos del tiempo necesario para estar pendientes de ellas. La tarea de regalarlas constantemente a veces se nos complica, y tenemos que tirar de alguien que nos ayude. No siempre es la mejor solución, por lo que te venimos a contar el truco que se está haciendo viral en Tiktok y por el que podrás mantener tus plantas con agua mientras no estás en casa -y por bastante tiempo-.

La planta de interior de Leroy Merlin que nunca muere y oxigena la habitación Basta con conseguir los siguientes artilugios: Una cuerda de macramé, un taburete, y una olla. Parece increíble, pero no lo es. Solo tenemos que seguir los siguientes pasos: Colocamos la olla encima del taburete, asegurándonos de que esta queda por encima del nivel al que estén las plantas. Esto es muy importante, porque si no el agua no drenará. Llenamos la olla de agua hasta arriba. Introducimos un extremo de la cuerda en el agua, y el otro en la tierra de las plantas que queramos mantener hidratadas. Y listo, el agua irá drenándose desde la olla a la tierra y le aportará la cantidad justa de agua que necesitan para sobrevivir. Puedes ver el vídeo viral aquí. La planta de Leroy Merlín que puede interesarte A todos nos gustaría tener un balcón o un jardín lleno de flores, hermoso y floreciente, como los que se ven en las películas. Pero, por desgracia, esto no siempre es fácil de conseguir por diversas razones. A algunas personas les encantan las plantas pero no son tan buenas para cuidarlas, mientras que otras simplemente tienen poco tiempo para ellas. Sea cual sea el motivo, hoy vamos a descubrir que será fácil tener un jardín de flores si elegimos las plantas más bonitas del mes. En concreto, hablamos de tres de las plantas más bonitas que florecen en esta época. Mejoraremos claramente la cara de nuestro espacio exterior y podremos por fin disfrutar de él como si fuera un verdadero oasis de placer. En estos casos, sin embargo, será mejor protegernos de las miradas indiscretas de los vecinos y cerrar nuestro balcón con estas 3 bonitas pero económicas ideas. Pero volvamos a hablar de flores, y veamos cuáles debemos elegir para embellecer el exterior de nuestra casa. La primera planta de la que queremos hablar es inusual y poco conocida, pero se caracteriza por sus hermosas florecillas en forma de bola. Los colores también son espectaculares y van del lila al blanco y al azul. Se trata del allium, que llena de color la habitación desde que florece en primavera hasta el final del verano. Esta planta también se conoce como "ajo ornamental" y sólo hay que oler su aroma para entender por qué. Es muy fácil de cuidar y le encanta el pleno sol. El suelo debe estar bien drenado y abonado regularmente con estiércol, turba o un abono especial. El allium es una planta que se puede encontrar con facilidad en la sección de jardinería de Leroy Merlin por 4 euros. "Pack de 10 bulbos de Allium de la variedad 'Sensation' en color púrpura. Su periodo de siembra oscila entre los meses de septiembre y diciembre y florecen a finales de la primavera. El ajo ornamental es una especie de flores vistosas de forma globosa que crecen en tallos de 0,8-1 metro de altura. Es idóneo para formar pequeños y medianos arriates". La planta de temporada Leroy Merlin que debes poner en tu terraza o jardín para rodearte de colores vivos