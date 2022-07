La gente ocupa la mayoría de su tiempo en el trabajo, obligaciones, tareas del hogar... Entre otras cuestiones. Este artículo te ayudará a que al menos una de las tareas anteriormente mencionadas sea más llevadera, y, sobre todo, más económica. Muchas veces nos rompemos la cabeza buscando soluciones y las empresas lo saben. Por eso, intentan sacar al mercado productos a veces fáciles de utilizar, pero a un precio bastante alto. Aquí van 3 trucos populares en las redes que harán que te rasques menos el bolsillo y puedas hacer con objetos que tengas por casa:

Envasar al vacío sin necesidad de una máquina.

Seguro que muchas veces has pensado en envasar al vacío cualquier alimento para poder conservarlo durante mucho más tiempo. Para ello, has pensado en adquirir una máquina, o tener que comprarlo ya así. Pero muchas veces, solo queremos envasar una pequeña porción, o no queremos gastar dinero en un utensilio que nos realice dicha tarea.

Aquí está la solución: solo necesitas bolsas de plástico zip de las de toda la vida y agua con hielo. Tan sencillo como esto.

Introduce los alimentos que quieras envasar al vacío dentro de la bolsa. Sumerge la bolsa abierta dentro del agua con el hielo. Aprieta el cierre hermético hasta dejar únicamente una pequeña abertura. Saca todo el aire restante, apretando bien los alimentos. Cierra la bolsa por completo. ¡Voila! Tendrás tus alimentos envasados al vacío.

Eliminar manchas de rotulador de la ropa.

A todos nos ha pasado que una prenda se nos llene de tinta, en especial, a los más pequeños de la casa. Es el momento de ir a buscar un quitamanchas que, además de no funcionar a la perfección, sea un coste excesivo para nuestros bolsillos. Aquí va una solución muy efectiva y de andar por casa.

Necesitamos un bol con leche entera de vaca. Es muy importante que sea entera porque la desnatada no ofrece los mismos resultados. Llena el bol hasta un poco más de la mitad e introdúcelo en el microondas hasta que alcance la temperatura que permita la prenda. Es también importante que la leche esté lo más caliente posible. Sumerge la macha dentro del bol y espera unas cuantas horas. Transcurrido el tiempo, verás como la leche ha adquirido el color de la macha y la prenda estará limpia. Mete la prenda en la lavadora y quedará como nueva.

Detergente líquido casero.

Hay tantos detergentes en el mercado que muchas veces cuesta decidirse por uno. Además, su composición muchas veces alberga químicos perjudiciales para la ropa y la piel. Por ello, te vamos a enseñar como preparar un detergente casero con ingredientes sencillos. Para ello, debemos tener los siguientes objetos: una pastilla de jabón industrial, perfumador textil (opcional), agua y un quitamanchas líquido.