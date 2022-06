La lavadora lava la ropa y nosotros lavamos la lavadora. Sólo pensarlo parece una locura, ¿por qué íbamos a lavar un objeto que se utiliza para lavar otros objetos? Al igual que si laváramos el lavavajillas, pues también habría que lavarlo, la verdad.

Nuestra querida lavadora necesita una buena limpieza de vez en cuando. Pero, ¿por qué? ¿Has notado que empieza a oler después de un tiempo? O que cuando la ropa sale de la lavadora, en realidad no huele bien, sino que apesta. ¿Y cómo podemos eliminar estos olores desagradables?

Ya que solemos utilizar el bicarbonato de sodio o el ácido cítrico para los malos olores, vamos a utilizarlo también para el olor de la lavadora. Es importante destacar aquí que el olor a lavadora no es un olor accidental.

El olor de nuestro electrodoméstico está causado por el moho que se crea y por la humedad. Así que lo primero que hay que hacer después de hacer una lavadora es dejar siempre la portilla abierta. Y la solución es no usar bicarbonato o ácido cítrico porque no eliminan el moho y no desinfectan. Necesitas algo diferente para el molde.

No es un ingrediente secreto en absoluto; de hecho, mucha gente lo tiene en su casa. Estamos hablando de lejía suave, del tipo que usamos para lavar la ropa. Lo único que tenemos que hacer es coger un pulverizador vacío y llenarlo con abundante agua y una medida de lejía suave. Un producto que puedes encontrar en establecimientos como Mercadona. "Desde septiembre tenemos en Mercadona preparado de lejía para lavadora Máxima Blancura Bosque Verde. Su característica principal es conseguir una blancura insuperable protegiendo la ropa. Podemos utilizarla para lavar la ropa a mano o a máquina." Y ahora comienza la limpieza.

Rociamos el contenido dentro del tambor y también en la junta de goma. Cogemos una esponja y limpiamos a fondo. Si hay manchas oscuras, especialmente en el caucho, insistimos en que se eliminen. ¿Sólo hay que limpiar la cesta? No, en absoluto.

Vamos a desmontar la bandeja del detergente y a limpiarla también. Rociamos nuestro producto sobre él y raspamos la suciedad. Aquí es donde las bacterias y el moho florecerán con todos esos residuos de jabón. También limpiamos el lugar donde vamos a introducir la bandeja del detergente.

Pero eso no es todo. En el fondo debería estar el filtro. Y tendremos que limpiar eso también. Antes de abrirlo, ponemos un paño debajo porque caerá mucha agua. Una vez abierto, lavamos bien el tapón y utilizamos un cepillo largo para limpiar el agujero. Así que no bicarbonato y ácido cítrico, aquí es cómo eliminar el moho y el hedor que crea de la lavadora.