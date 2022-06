Cuando el tiempo se vuelve más cálido, las primeras moscas empiezan a zumbar en nuestras habitaciones. A menudo durante la noche, perturbando nuestro sueño. Por no hablar de los primeros mosquitos que, increíblemente, ya nos "amenazan" por la noche.

Esto es lo que debemos hacer para mantener a los invitados no deseados fuera de nuestras casas

No sólo las moscas y los mosquitos, sino que hay otros huéspedes que son aún más temibles para muchas personas. Las arañas dan más miedo que las moscas y los mosquitos. Al fin y al cabo, la aracnofobia también puede alcanzar niveles espantosos, con ataques de pánico y reacciones desproporcionadas.

De vez en cuando, vemos arañas caminando por las paredes o el suelo. No debe confundirse con la llamada araña roja, que en realidad son ácaros de color rojo intenso. Suelen tener unos pocos milímetros de tamaño, pero se mueven en grupos y son una verdadera molestia para quienes los encuentran en sus casas. Son básicamente inofensivos. Por el contrario, se alimentan de larvas de insectos que podrían dañar nuestras plantas, así como de residuos de excrementos de aves. Sin embargo, verlas puede llevarnos a aplastarlas, con el riesgo de manchar suelos y muebles.

Es una historia diferente para las arañas reales. Suelen entrar en nuestra casa porque buscan calor y abrigo, pero también refugio. Encontrar un lugar, en la práctica, donde puedan tejer su red. De hecho, al alimentarse de insectos, podrían ser una ventaja.

Sin embargo, si no las soportamos, debemos, con una aspiradora, eliminar no sólo las telarañas, sino también los huevos que puedan haber sido puestos. También debemos asegurarnos de que no se han formado agujeros en las mosquiteras que les permitan entrar.

En cualquier caso, existen métodos naturales que pueden mantenerlos alejados. Como las nueces. En la práctica, donde hemos encontrado su presencia, debemos poner castañas y nueces picadas. Su olor les hará retroceder.

El vinagre, siempre versátil, es igual de útil. Basta con verter un poco de vinagre blanco en algunos recipientes para disuadir a las arañas más obstinadas.

La Tierra de Diatomeas es igual de valioso. Basta con poner un poco a lo largo de las grietas para formar una barrera eficaz. También lo es el aceite esencial de menta. En este caso, también se deben colocar bolas empapadas en las esquinas para proteger su hogar. Por último, nuestro gato doméstico es un depredador al que le encantan las arañas. Con un gatito, es poco probable que las arañas tienten a la suerte.

Leroy Merlin cuenta con este producto en su sección de jardinería. "Se trata de un multicorrector de carencias mineral de origen vegetal, totalmente inocuo por pertenecer al grupo de las sílices amorfas, formado por acumulación de algas en los fondos marinos, fosilidificadas por el paso de millones de años. La diferencia fundamental con respecto a otros minerales silíceos es que es de origen biogénico. Debido a la diversidad de formas de las diatomeas, unido a su baja densidad y a la intricada estructura del agua, posee unas propiedades físicas únicas".