El cuidado del cabello es muy importante, pero no sólo debe hacerse cuando se sale, cuando se tiene una cita importante. Debería hacerse siempre. Debes cuidar tu cabello en todo momento, desde que te levantas por la mañana hasta que te acuestas por la noche.

De hecho, una de las acciones que pueden dañar tu cabello es cómo te acuestas por la noche. Se pasan muchas horas en la cama en diferentes posiciones, y muchas personas se peinan antes de acostarse. Pero esta práctica de recogerse el pelo, incluso para que tenga un aspecto determinado por la mañana, puede dañarlo. Al menos, esto puede ocurrir si no se toman ciertas precauciones.

Así que, cuando te acuestes por la noche, presta atención al aspecto que tiene tu pelo o al que quieres que tenga al día siguiente. Esto es importante para la salud del cabello desde la raíz hasta las puntas y también para el cuero cabelludo. Pero veamos todos los detalles a continuación.

Los expertos han identificado los riesgos de irse a la cama con el pelo recogido o en un moño apretado. Las cerraduras pueden dañarse, por lo que es un mal hábito, que debe ser borrado lo antes posible. Pero hay ciertos tipos de peinados que pueden funcionar.

Si te vas a la cama, por ejemplo, con trenzas, para que queden recogidas, pero no apretadas. A la mañana siguiente no tendrás ningún problema, al igual que con una coleta, siempre que la anudes en varios puntos con más gomas elásticas. Esta es la técnica correcta para evitar daños. Puedes optar por la cola de piña, que queda completamente al aire para crear un copete que no aplastes en la almohada, o puedes crear el clásico moño.

Incluso los rulos no dañarán tu cabello si utilizas gomas suaves y lo dejas un poco blando. Si tiras demasiado fuerte, si aprietas demasiado, tu pelo se verá afectado y puede que no tengas un despertar muy agradable a la mañana siguiente.