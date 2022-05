Lidl lo ha vuelto a hacer. La cadena de supermercados alemana ha sacado una línea de perfumes que, según los expertos, se parecen (y mucho) a fragancias caras. Han hecho dos líneas: una para hombre y otra para mujeres.

Según el usuario de TikTok @josegourmand, especialista en perfumes que cuenta con más de 130.000 seguidores, los "clones" de fragancias de Lidl son las siguientes.

Las de hombre: "Número 1", equivaldría a "One MIllion"; "X Bolt", sería el equivalente del supermercado americano de la célebre "Boss Bottle"; "Dark Code", se parece a "Armani Code"; "Unicko", guarda relación con "Solo Loewe"; "Acqua Fresh", tiene similitudes con "Acqua de Gio"; y "Victory", se parece a la popular "Invictus".

Esta no es la única línea que ha sacado Lidl. La cadena de supermercados con presencia en toda España también ha elaborado también una línea de mujer: Según el mismo experto, "Aura New York", se parece a "Be Delicius" de DNKY; "Aura Explendor" a "J' Adore"; "Aura de Amor" a "Amor Amor" de Cacharel; "Aura En Rosa", a "La vie est Belle"; "Aura D' Elle", Narciso Rodíguez for Her; "Aura de Aguamarina", a "Acqua di Gioia"; "Anga Angelica", a "Angel Muggler"; "Aura Unicke", a "Ella" de Arma.

Lidl es una cadena de supermercados alemana fundada en 1930. Comenzó a expandirse en la década de los 70 del siglo pasado por el país germano y, a finales de los 80 hizo lo propio por el resto del viejo continente. Su primera tienda en España la abrió en Lleida en 1994. Desde entonces cuenta con más de 600 supermercados por todo el país.

El invierno es una época en la que nuestro hogar se convierte en un auténtico refugio para resguardarnos del frío, la lluvia y descansar en un entorno acogedor. No obstante, esta época esta marcada por tuberías que pueden llegar a enfriarse debido a las bajas temperaturas y a las constantes lluvias e incluso nevadas que dan paso a un clima más húmedo, sobre todo para aquellos que no tienen secadoras y deciden poner a secar sus prendas, toallas o juego de cama en habitaciones con ventanas abierta.

También, la antigüedad de las viviendas y un sistema de cañerías sin revisar, da lugar a la aparición de humedades en el techo del baño o incluso en las paredes. Un estorbo que, además de afear nuestro hogar, también produce un olor molesto que se convierte en algo incómodo y problemático que debemos eliminar cuanto antes.

Cada vez más los usuarios de esta cadena de supermercado acuden a una de las tiendas de la cadena con el único objetivo de conseguir uno de los productos de comida para llevar. A ello se ha sumado el impulso que desde estas tiendas se ha dado en los últimos meses a la panadería, una zona de consumo rápido y en la que se ofrecen todo tipo de dulces pero también distintos panes de elaboración artesana que en muchos casos han hecho las delicias de algunos clientes.

Pero si algo ha hecho que Lidl sea muy apreciado entre sus clientes eso es, sin duda, su política de promociones y descuentos. Hace varias semanas el supermercado de origen alemán batió todos los récords regalando a cada cliente que gastaba más de 20 euros parte de un supermercado de juguete. De hecho una clienta que consiguió hacerlo entero puso una foto en las redes sociales y consiguió el aplauso de muchos que se alegraron de que hubiera logrado tal hazaña.