Todas las aspiradoras están equipadas con un filtro eficaz que permiten absorber la suciedad y que funcionen correctamente. En concreto, estos filtros pueden ser la solución o el problema de la limpieza en el hogar. Es decir, a menudo nos hemos encontrado con que, de un día para otro, nuestra aspiradora deja de funcionar sin motivo aparente. El motor del interior ha dejado de girar y ya no se enciende. Pensamos en llevarlo a la tienda y cambiarlo o comprar otro sin pensarlo demasiado. Pero quizás con este sencillo truco podamos devolver la vida a nuestro aparato sin gastar un solo euro.

Si nuestra aspiradora deja de funcionar, puede ser culpa del filtro obstruido.

Los filtros Hepa son filtros de última generación que se encuentran dentro de nuestras aspiradoras. Su función es retener la mayor parte del polvo recogido y filtrar el aire devuelto al ambiente, tratando de mantenerlo lo más limpio posible. Estos tipos de filtros tienen una eficacia de filtrado de hasta el 99%, o al menos del 85%. Son una de las partes más importantes y, por ello, deben estar siempre vigiladas.

Obviamente, cuanto más polvo se acumule en la superficie del sistema de filtrado, menos eficiente será y más potencia perderá. Así que si nuestra aspiradora deja de funcionar de un día para otro, la culpa es del filtro obstruido. Por eso hay que limpiarlos al menos una vez al mes, para evitar que la herramienta se atasque o provoque un mal funcionamiento.

Cómo limpiar el filtro, de forma sencilla y en casa, sin necesidad de asistencia técnica.

En primer lugar tenemos que extraer el filtro del interior del aparato. En el libro de instrucciones encontrarás toda la información que necesitas para extraerlo. En la gran mayoría de los casos es lavable. Recuerda que debes hacerlo en un entorno al aire libre para evitar que la casa se llene de polvo otra vez. Una vez retirado, hay que agitarlo para eliminar los residuos más grandes. Luego hay que sumergirlo en agua tibia o en un cubo de agua o bajo el grifo. Este tipo de filtro es muy delicado, por lo que tendremos que tener especial delicadeza.

No utilices un chorro de agua demasiado fuerte, ya que corres el riesgo de perforarlo. Además, después de enjuagarlo, debemos secarlo muy bien. Preferiblemente al sol en una ventana. No vuelvas a introducirlo en la aspiradora hasta que esté completamente seco y no utilices nunca el aparato sin su sistema de filtrado. Una vez colocado de nuevo, nuestra aspiradora volverá a funcionar a pleno rendimiento. Habremos ahorrado dinero y nos sentiremos como si tuviéramos una nueva.