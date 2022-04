La llegada del calor abre las puertas de muchos espacios de la casa a cucarachas, hormigas, arañas y otras especies de insectos que, pese a no ser peligrosos para la salud, sí son unos inquilinos desagradables y un síntoma de falta de higiene.

El primer remedio que debe considerarse es una limpieza a fondo, porque estos animales acuden a los hogares en busca de comida. Y lo hacen porque así se lo dicta su instinto, por lo que probablemente la cocina, que es el lugar donde suelen concentrarse, esté sucia y tenga restos de comida dispersos por la superficie.

El primer paso que debe darse es rastrear las huellas del insecto en cuestión y, a continuación, localizar el nido y actuar sobre él para eliminarlo para siempre.

Los nidos de las hormigas y cucarachas suelen estar en el exterior, o en las conducciones generales de la vivienda, y entran a las viviendas por pequeños resquicios que pasan desapercibidos o escapan a nuestra vigilancia, por ejemplo, detrás de muebles.

Las avispas en cambio nos molestan en el jardín o en la terraza, aunque su nido igualmente suele estar en un resquicio de la construcción, como el alero o la caja de la persiana. En este caso, nunca tapes el orificio de acceso al nido, las avispas son capaces de encontrar otro acceso y podrían hacerlo al interior de la vivienda.

Cómo eliminar hormigas y cucarachas

Para evitar que aniden en casa, conviene ser escrupulosos con la limpieza en la cocina y la despensa.

Una vez dentro, su colonización es problemática por varias razones: una de ellas lo desagradable que resulta su aspecto entre los alimentos.

Otra cuestión es su extremada sociabilidad: estos insectos se comunican entre ellos para informarse unos a otros de donde están las fuentes de alimento. Con que uno de los individuos encuentre comida fácil en nuestra casa, podemos esperar la visita de toda la colonia, y, por supuesto, cuantos más individuos encuentren comida, peor será nuestro problema.

Las colonias de hormigas y avispas se fundan por una reina y la clave es actuar en el momento de la dispersión para atrapar a las reinas.

Las cucarachas, en cambio, pueden criar todas las hembras y buscan tanto comida como agua en el interior de las viviendas, de ahí que se encuentren tan a gusto en cuartos de baños y alrededor de canalizaciones.

Cómo eliminar a las avispas de casa

En las trampas para avispas no es aconsejable utilizar cebos azucarados porque atraen a las abejas.

El trozo de carne en una botella, es la trampa número uno por excelencia. Consiste en introducir un trozo de carne a la parrilla en una botella de plástico que habrás rellenado de agua por debajo. Se trata de cortar la parte de arriba y encajarla de nuevo dada la vuelta como un embudo en el resto de la botella. De esta forma el camino de entrada es fácil y en cambio desde el interior es difícil acertar con el orificio de salida al estar el cuello al revés. Lo normal es que quede aturdida y acabe flotando en el agua.

Cómo eliminar a las termitas, la carcoma y las polillas

Las termitas forman colonias parecidas a las hormigas, pero su preferencia por las estructuras de madera pone en riesgo la estabilidad de las viviendas de este tipo. La carcoma es igualmente peligrosa en este sentido, pero se trata de un escarabajo y aunque no forma una colonia la infestación puede ser igualmente grave y conviene acudir cuanto antes a un profesional.

Otro insecto del que es común oír hablar es la polilla. En este caso se trata de una mariposa y los daños los generan al hacer la puesta en las prendas de lana de las que se alimentarán las larvas. No uses un insecticida antipolilla si realmente no lo necesitas. Utiliza y siempre fuera del alcance de los niños preferiblemente una pinza en lugar de bolas antipolillas, ya que los más pequeños pueden confundir con caramelos.

Insecticidas para eliminar cucarachas, hormigas y polillas

También se puede utilizar un insecticida instantáneo para insectos que se mueven atraídos por la comida y cuando la colonia ya está establecida. En lugar de los cebos para atraer a las reinas se utilizan trampas con un insecticida mezclado que los individuos transportan al interior de la colonia donde envenenan a las larvas. En el caso de las cucarachas, puedes ponerlos únicamente por la noche y retirarlos durante el día.

Si utilizas insecticida, ten mucho cuidado y asegúrate principalmente de mantenerlos alejados de los niños. Algo con lo que también debemos tener cuidado en el caso de los mosquitos. En caso de ingestión, acude inmediatamente a un centro de salud con el envase, muestra la etiqueta o llama al instituto de Toxicología en el teléfono 915 620 420. Nunca te deshagas de la información de uso y seguridad de un insecticida que estás utilizando, lee bien las precauciones y respétalas.

Recuerda que la primavera es el momento adecuado para actuar contra los insectos a tiempo. Si lo dejamos pasar hasta el verano, podemos encontrarnos con una población numerosa y mucho más difícil de manejar.