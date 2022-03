Cuando sales de la ducha ni lo piensas. Te parece que el baño está limpio y que puede “aguantar” mojado hasta que se seque pero cometes un error. Si lo dejas que se vaya solo se acumulará la cal y la suciedad tanto en la mampara de la ducha como en las paredes. Y es que el agua nos da la impresión de estar limpia pero no lo está. En el fondo y aunque tú no lo veas tiene multitud de componentes que se quedan adheridos a todas las superficies y que hacen que tu baño no esté limpio. Pero tranquilo, hay formas de solucionarlo y de evitar esa mala pasada y esa mala imagen que dejan los baños sucios. No en vano es una de las estancias en las que antes o después van a acabar recalando todos los habitantes de la casa y en no pocas ocasiones también los invitados.

La clave es actuar cuanto antes. Por eso tienes que pasar un trapo seco o un limpia cristales en cuanto salgas de la ducha (en este artículo te recomendamos un producto que recientemente se ha renovado mucho y que puedes usar). Ese gesto de limpiar en cuanto sales de la ducha te va a llevar apenas unos segundos pero, a cambio, te va a ahorrar muchas horas de trabajo. Recuerda que todos los días en nuestra sección de Decoración te contamos los trucos más útiles para limpiar la casa en unos minutos. La clave, tal y como reconocen los expertos en limpieza, no es pasar muchas horas utilizando productos muy costosos. Más bien al contrario. Puedes ahorrar dinero y tiempo si sabes cómo hacer de forma adecuada la limpieza. Hace unos días te contábamos por ejemplo (en este enlace lo puedes leer) cómo un simple limón puede servir de perfecto desinfectante. Y es que en muchas ocasiones lo que tienes por casa te puede ayudar a hacer la limpieza. No hace falta que salgas del supermercado muy cargado. Insistimos en que un simple limón te puede ayudar a limpiar tanto el microondas como la campana extractora de la cocina. También es importante que sepas cómo limpiar de forma adecuada los cristales. En este artículo te contamos la clave para tenerlos relucientes. No te olvides que también son una parte fundamental de la casa y se van a llevar todas las miradas de tus invitados, es fundamental tenerlos limpios del todo y relucientes.