En no pocas ocasiones limpiar es más fácil de lo que crees. Basta con que sepas utilizar los productos que tienes más a mano. ¿Sabías por ejemplo que hay un objeto de venta en los bazares de toda España con el que puedes dejar como nueva y en apenas unos segundos la mampara de la ducha? Pero hay otros trucos de limpieza que puedes utilizar en tu día a día y que te van a permitir ahorrarte tiempo y dinero. Por ejemplo el que te traemos hoy. En las últimas semanas los expertos en limpieza han ido recomendando en foros y redes sociales el uso de un producto que pocas veces se tiene en cuenta en el baño: el vinagre blanco que puede servir, sobre todo, para quitar la cal de la grifería. Además es un producto que puedes encontrar en cualquier superficie comercial.

El baño es una de las zonas de la casa que más limpia hay que tener. Y no sólo por una cuestión meramente estética. También es algo importante a nivel de salud. No en vano gracias a la limpieza vas a conseguir evitar muchas enfermedades además de infecciones de todo tipo. Recuerda que de forma periódica en nuestra sección de Decoración publicamos los trucos de limpieza que creemos que te pueden ser más que útiles a la hora de tener tu casa a punto. Y es que no es necesario que gastes mucho dinero ni que inviertas demasiado tiempo en pasar la bayeta o en poner la lavadora o incluso en planchar. Lo fundamental en estos casos es saber hacerlo bien.

Lidl cuenta con un producto muy demandado para deshacerte de la cal en la ducha y en los grifos del baño o la cocina. Se trata de la pistola limpiador antical W5. Un producto que puedes adquirir por tan solo 1,45 euros. 2Limpia y elimina fácilmente los restos de cal y suciedad con un acabado perfecto".

También es importante que tengas productos como el vinagre del que hoy te hablamos. Hay un tipo (el vinagre de limpieza) que durante meses estuvo muy de moda. ¿La razón? Según los expertos en limpieza además de dejar unos buenos resultados cuando necesitabas limpiar este producto también era (y sigue siendo) más que adecuado a la hora de poner la lavadora ya que potencia mucho el olor del suavizante. Así tu ropa olerá siempre como nueva. Te invitamos a probarlo aunque te recomendamos que no lo hagas con prendas excesivamente delicadas y que eches muy poca cantidad de cada vez para tampoco perjudicar la lavadora que es uno de los electrodomésticos más caros a la hora de reparar por lo que hay que conservarlos en perfecto estado. Esperamos que todos nuestros trucos te sean de utilidad.