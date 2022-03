De cara a las navidades son muchos los clientes que ya llenan sus armarios o despensas con el producto estrella de estas fechas: el turrón. La cadena de supermercados Mercadona cuenta con un amplio surtido de este demandado producto que son muy apreciados por los consumidores.

No obstante, atendiendo a las demandas de los usuarios, la cadena de supermercados valenciana ha decidido adaptar uno de sus dulces, "Mercadona, compañía de supermercados físicos y de venta online, adapta el tamaño de cada porción del surtido de Mini Turrones de Hacendado tras escuchar a “El Jefe” (cliente), quien consume de forma distinta según qué turrón. Ahora, el cliente podrá encontrar un surtido de 15 porciones compuesto por tres de turrón de yema tostada y por cuatro de turrón duro, blando y de chocolate crujiente. Todos estos bocados son elaborados por el Proveedor Totaler Sanchis Mira en sus instalaciones ubicadas en Xixona (Alicante). Además, si solo se busca disfrutar de un único turrón, pero sin renunciar a la comodidad de consumirlo en porciones, el cliente también podrá encontrar paquetes de entre 8 y 10 porciones de un único sabor", comentan.

Dentro de la gran variedad de sabores que podemos encontrar, la marca de supermercados valenciana ha sacado un turrón que , sin duda, ha hecho las delicias de los consumidores. Se trata del turrón de avellana. Un sabor que para muchos recuerda los famosos kinder bueno.

"Gran descubrimiento", comentaba una usuaria en la red social del pájaro.

Críticas

Pero esta no es la única novedad que ha presentado. También el chocolate blanco que cuesta 80 céntimos y que algunos critican. "No existe el chocolate blanco, no es más que un ultraprocesado", se quejaban algunos de los usuarios de las redes sociales.