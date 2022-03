¿Cuántas veces has tenido ganas de preparar unas patatas o un plato similar? Pero a menudo no lo haces, porque después de la cena no quieres pasarte horas limpiando las sartenes y toda la cocina de manchas de aceite. Además, si decidimos freír algo, habrá un olor desagradable en la casa.

Aquí es donde entra en juego la freidora de aire. El hecho de que las freidoras de aire sean cada vez más populares se debe a su incuestionable utilidad. Nos permite freír lo que queramos sin utilizar aceite, por lo que podemos decir adiós a la excesiva suciedad y al insoportable olor. También hay que decir que el resultado es sorprendente, por lo que el buen sabor de la comida no cambia. Todos los pasos para limpiar la freidora de aire Pero vayamos al meollo de la cuestión, cómo es la forma correcta de limpiar la freidora de aire. Si no queremos renunciar a su eficacia, es imprescindible conocer todos los trucos para una limpieza impecable. Eliminar el exceso de suciedad con un cepillo La freidora debe lavarse con agua y jabón. Sin embargo, antes de lavarla, es necesario eliminar el exceso de suciedad, al igual que otros utensilios de cocina. Para un trabajo perfecto, puedes utilizar un cepillo, para que hasta los residuos más ocultos puedan ser eliminados sin demasiada dificultad. Las piezas móviles en el lavavajillas Otra ventaja de la freidora de aire es el hecho de que tiene piezas que se pueden desmontar fácilmente. Esto sin duda facilita la limpieza. Podemos colocarlos cómodamente en el lavavajillas. Obviamente, aquí también se aplica la regla general de limpiar la suciedad extra de antemano. Dejar secar bien Después de lavar bien la freidora, es fundamental dejarla secar completamente. No utilices la freidora si todavía está húmeda o mojada. Esto se debe a que puede formarse moho en el interior de la freidora, así como cal. No utilizar esprays Bajo ninguna circunstancia la freidora de aire debe entrar en contacto con esprays de limpieza, ya que éstos podrían dañar la freidora tanto por dentro como por fuera. Además, si se depositan productos químicos en la freidora de aire, el sabor de los alimentos que se preparan puede cambiar. Limpieza después del uso Otro truco es no dejar pasar mucho tiempo antes de limpiar el aparato. Si, por ejemplo, la utilizas por la noche, lávala como muy tarde a la mañana siguiente. De este modo, las manchas y los alimentos se eliminan rápidamente. No la laves cuando esté caliente Hemos dicho que la freidora debe limpiarse después de su uso; sin embargo, debemos esperar a que el aparato se haya enfriado completamente. De lo contrario, podría dañarse. La única excepción puede ser si hemos preparado un alimento muy pegajoso, en cuyo caso podemos limpiar la cesta aunque esté un poco caliente. Quitar los malos olores con limón El limón es un excelente aliado para limpiar la freidora. Después de usarla y limpiarla, es posible que algunos malos olores no desaparezcan. Aquí es donde entra el limón, ya que es muy bueno para eliminar los malos olores. Basta con cortar un par de rodajas y frotarlas en la freidora. Uso del ácido cítrico A la larga, es inevitable que se formen manchas de cal en nuestra freidora. No hay nada mejor contra esto que el ácido cítrico. Basta con poner unos 150 miligramos en un litro de agua, rociar esta solución y dejarla actuar durante dos o tres minutos. Por último, sólo hay que frotar lo necesario y la cal desaparecerá.