En estos días de frío parece que echamos de menos la típica chimenea de la casa del pueblo. Ver las llamas del fuego, calentarnos cerca de ella y tomar un chocolate caliente. Si este es el efecto que buscas, en el mercado hay numerosas chimeneas que pueden hacer esta función. Chimeneas de leña, de pellets o eléctricas, tú decides cuál se adecúa mejor a tus necesidades y al estilo de tu casa, la oferta es muy muy amplia.

En Lidl hemos encontrado una chimenea de lo más original y además que tiene doble función: la puedes usar de forma decorativa y también hace las veces de humidificador. Se trata de la chimenea decorativa Maxx Mee con función de humidificación de aire de 200 watios.

Este producto tiene efecto de llama real gracias a su niebla de agua y efectos de luz. No utiliza productos químicos, por lo que no existe riesgo de incendio y es inofensiva. Su manejo es sencillo, sólo tiene un botón, y tiene una capacidad de un litro de agua y es fácil de llenar y limpiar, por lo que no necesita mucho mantenimiento.

El dispositivo cuenta con un sensor que hace que el aparato se apague si el depósito se queda vacío. Sus medidas son 52 x 21 x 19,5 cm, por lo que puedes colocarla en cualquier rincón de tu hogar. La chimenea decorativa está rebajada a 99,99 euros y sólo se puede comprar a través de la web de Lidl.