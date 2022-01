El tendedero para interiores que arrasa en ventas y con el que ahorrarás mucho espacio.

El diseño no está reñido con la funcionalidad. Hay objetos de nuestro hogar y elementos a los que no le damos una importancia decorativa, sino simplemente se busca que cumpla con su cometido a la perfección y ya está.Ahora bien, como la frase con la que comienza este artículo, el diseño no está reñido con la funcionalidad y está triunfando un tendedero para interiores con una forma muy práctica, que ahorra espacio y que, como indica el propio producto, "parece traído del futuro".

Pulpo Igual que existe un accesorio de Ikea bien barato y con forma de pulpo para colgar calcetines y ahorrar espacio, ya que gracias a su gancho se puede colocar en cualquier lado, también hay un tendedor que usa ese mismo diseño como base. Es de la marca Foppapedretti y tiene 18 brazos extensibles e independientes, por lo que es "práctico y funcional". "Con estructura de PVC blanco y brazos y patas en madera barnizada de haya, el diseño de este estable tendedero resulta elegante y sorprendente. Cuando se abre resulta muy espacioso, mientras que, al plegarlo, podrás almacenarlo en cualquier rincón", explica la marca. De hecho, desplegado ocupa poco espacio, pero plegado es una minucia. Se recogen las patas interiores de una forma sencillísima, como un trípode, y también cada uno de los 18 "tentáculos", por lo que realmente tampoco hará falta sacar todos si no lo necesitas. En definitiva, que plegado solo ocupa el tamaño del cilindro de PVC que hace de cuerpo. Pegará con todo por su tono de madera y permite tanto colgar la ropa con pinzas como en perchas, que de hecho se recomienda para que camisetas, polos y camisas queden más y mejor estiradas. De hecho, incluso hasta te ahorras planchar, aunque ya han llegado robots de planchado automático y también para doblar la ropa en segundos. El mayor problema es su precio, que es más elevado que otros tendedores, especialmente de los clásicos. Ahora bien, contando diseño, funcionalidad y estilo se queda hasta barato. Cuesta 139 euros y lo puedes encontrar en Amazon o El Corte Inglés. Ese es el caso, por ejemplo, de un tendedero para interiores. En muchísimas casas está el clásico con alambres y alas desplegables que se puede recoger y que es bien funcional. Ahora bien, cuando está desplegado no es que deje demasiado espacio en una habitación ni tampoco es que sea una imagen demasiado agradable.