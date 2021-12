Si lavas demasiadas veces la ropa, puede estropearse, y es algo muy común que pasa queramos o no. Por eso es importante conocer qué trucos utilizar para evitar que los tejidos se estropeen con el tiempo. Lo primero es tener una buena lavadora que, a la larga, te ayudará a ahorrar en ropa. Algo muy relevante también es utilizar productos de calidad para lavar, no escatimes, te acabará saliendo rentable. No es sólo el proceso de lavado lo que acaba por jubilar nuestra ropa, también es el planchado. Por ese motivo hay que seguir una serie de consejos para que sea más fácil y se obtengan los mejores resultados con el mínimo esfuerzo. En este enlace tienes el secreto para quitar las manchas de sudor de las almohadas.

Múltiples expertos en limpieza recomiendan meter dentro del agua destilada de la plancha, perlas de suavizante. Con esto, lo que se consigue es que la ropa esté más suave, se planche mejor y huela genial. Además, un consejo para que esté más lisa es tenderla en el baño cuando te estés duchando, el vapor hará que queden mejor. Planchar no es una tarea agradable para casi nadie (aunque hay gente a la que le gusta), pero hay que hacerlo. Y por eso te ofrecemos cada día en nuestra sección de Decoración toda una serie de trucos que puedes llevar a cabo en tu día a día y que te ayudarán a mantener tu hogar de una forma más fácil y rápida. Está claro que cada vez tenemos menos tiempo para hacer las tareas del hogar y por eso es importante ahorrar ciertos hábitos que no son necesarios o, en cambio, reforzar otros que sí que lo son y que te llevarán un poco menos de tiempo. Economizar es la clave.