Es muy común elegir los días libres para limpiar la casa, de esta manera aprovechas el tiempo, que tendría que ser de ocio, después de trabajar o en los fines de semana. Cuando te pones a ello, es posible que te encuentres con el armario, cajón o zona de la casa donde guardas todos los productos de limpieza: limpiacristales, friegasuelos, lejía, desatascador, desincrustante y decenas de botellas que a veces no utilizas ni una vez al año.

Seamos sinceros: no es necesario gastarse un dineral para limpiar la casa, la mayoría de los productos o ingredientes que necesitamos para llevar a cabo este cometido están en la despensa y seguro que no te gastarás más de cinco euros. (Si quieres mantener los faros de tu coche relucientes, haz clic aquí).

Estos siete trucos caseros de limpieza ayudarán a que tu casa esté reluciente sin tener que esforzarte demasiado ni gastarte un dineral.

Desinfecta las esponjas

Si tienes una esponja de ducha de las buenas, no te desharás de ella así como así. Si lleva mucho tiempo limpiando tu cuerpo y dudas de su salubridad, no te preocupes, tenemos un truco perfecto para desinfectarla. Para eliminar el 99% de los gérmenes de este objeto, tan importante en tu higiene personal, tan solo debes meterla en el microondas a máxima potencia durante dos minutos (¡Las de plástico no!).

Quitar maquillaje de la ropa

Quizá eres de esas o esos a los que le gusta ponerse bien guapo cuando sale y, si utilizas maquillaje, este truco es para ti. ¿A quien no se le ha manchado la ropa de su pintalabios favorito? Para eliminarlo completamente de tu prenda debes dejarla en remojo en agua oxigenada durante unos minutos y después meterla en la lavadora. Verás como vuelve a su estado inicial antes del desastre cosmético.

Limpiar la lavadora

Si crees que la ropa huele mal o no de fías mucho de lo limpia o sucia que está tu lavadora, sigue leyendo. Es posible que sea la primera vez que piensas en cómo podrías limpiar la lavadora y si lo has hecho antes, seguro que no has probado este truco. Vierte medio vaso de colutorio en el cajetín de la lavadora: se desinfecta completamente y así evitarás malos olores. ¿Te atreves a probarlo?

Eliminar manchas de café

Seguro que si eres amante del café o alguien de tu casa lo es, algo de esta bebida con cafeína se ha derramado en algún lugar del salón, cocina o, incluso, dormitorio. Cuando algo así te pase, tienes que ir inmediatamente a por sal y vinagre. Vierte en un recipiente partes iguales de estos ingredientes y mézclalo. A continuación, hazte con un paño de microfibra limpio. Antes que nada, debes pasar este por la mancha para que absorba la máxima cantidad de líquido posible. Ahora coge tu mezcla y frótala en la mancha. Déjala actuar durante 20 minutos y observa como desaparece.

Limpiar la freidora

Lo más importante si sueles hacer uso de la freidora, es no dejar nunca aceite en ella. Cuando quieras limpiarla, limpia el exterior con agua y jabón de lavavajillas con la ayuda de un estropajo. Para retirar el aceite del interior, que es la parte más tediosa, espolvorea harina y retírala con papel absorbente.

Quitar el polvo de los cuadros

Este truco es el más sorprendente de todos y para ello tienes que hacerte con un paquete de papel de molde. Coge una rebanada de pan y pásalo por los cuadros polvorientos, verás como se ven más limpios y recuperan color.

Eliminar el olor del lavavajillas

Si cuando abres el lavavajillas el olor de desprende no es especialmente agradable tienes que probar esto. Vierte un vaso lleno de vinagre en el cajón superior. A continuación escoge el programa más largo y de mayor temperatura (mejor hacerlo en fin de semana, que es más barato). Cuando haya acabado, espolvorea bicarbonato.