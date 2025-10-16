Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ahora por menos de 450 euros: el robot que revoluciona la cocina

Destaca por su gran versatilidad y capacidad para preparar hasta cuatro elaboraciones al mismo tiempo

Varios platos de comida

Jorge López

Cada vez son más los hogares que apuestan por los robots de cocina como aliados indispensables del día a día. Estos dispositivos combinan tecnología, practicidad y ahorro de tiempo, permitiendo preparar recetas completas sin apenas esfuerzo. Ya no se trata solo de batir o amasar: los nuevos modelos cocinan, pesan, trocean, cuecen al vapor y hasta controlan la temperatura con precisión, adaptándose tanto a principiantes como a quienes disfrutan experimentando entre fogones.

La firma española Cecotec ha rebajado uno de sus modelos más completos, el Mambo CooKing Victory, que ahora puede encontrarse por menos de 450 euros. Este robot de cocina destaca por su gran versatilidad y capacidad para preparar hasta cuatro elaboraciones al mismo tiempo, gracias a sus distintos accesorios y niveles de cocción.

El Mambo CooKing Victory incluye una jarra de acero inoxidable con 4,5 litros de capacidad, báscula integrada y un sistema de calor preciso que permite ajustar la temperatura grado a grado, desde los 37 hasta los 120 ºC. Su potencia de 1.700 W y su motor de doble engranaje garantizan un rendimiento sólido incluso con masas densas o elaboraciones prolongadas.

Una de sus características más valoradas es la posibilidad de cocinar con o sin tapa, lo que facilita técnicas como el sofrito o la reducción de salsas. Además, cuenta con un completo recetario digital y conectividad mediante la app Mambo, que ofrece acceso a miles de recetas guiadas paso a paso y permite controlar el robot desde el móvil.

Robot de cocina

Robot de cocina / Cecotec

En definitiva, el Mambo CooKing Victory se posiciona como una opción muy completa dentro del segmento medio-alto de los robots de cocina, combinando potencia, precisión y conectividad a un precio ahora más competitivo. Por menos de 450 euros, puede convertirse en una herramienta clave para quienes buscan optimizar su tiempo en la cocina sin renunciar al sabor casero.

